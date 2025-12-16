close global

Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

F1 Kimi Antonelli Oggi: Toto Wolff esprime il suo entusiasmo per la maturità; Impegno importante per il 2026

F1 Kimi Antonelli Oggi: Toto Wolff esprime il suo entusiasmo per la maturità; Impegno importante per il 2026

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Lunedì, 15 dicembre 2025, in Formula 1.

Andrea Kimi Antonelli ha dichiarato che, in vista della prossima stagione con la Mercedes, non potrà permettersi alcun momento di debolezza. LEGGI DI PIÙ

Toto Wolff esprime il suo entusiasmo per la maturità dimostrata da Andrea Kimi Antonelli, un giovane pilota che, a soli 19 anni, ha già stupito per il suo notevole professionalismo. LEGGI DI PIÙ

Franco Colapinto ha deciso di farsi sentire contro la FIA, denunciando quella che lui definisce una doppia morale nella gestione degli episodi controversi, soprattutto dopo quanto accaduto ad Andrea Kimi Antonelli a causa della Red Bull. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli ha concluso la sua prima stagione in Formula 1 mettendo in luce significative aree di miglioramento per il prossimo anno con la Mercedes. LEGGI DI PIÙ

