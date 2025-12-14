Colapinto attacca la FIA e la colpa è in gran parte di Antonelli

Franco Colapinto ha deciso di farsi sentire contro la FIA, denunciando quella che lui definisce una doppia morale nella gestione degli episodi controversi, soprattutto dopo quanto accaduto ad Andrea Kimi Antonelli a causa della Red Bull.

Il giovane pilota italiano ha infatti subito una forte ondata di insulti e attacchi sui social network nelle ultime fasi della stagione, alimentati da commenti di Helmut Marko e dalla stessa Red Bull. Colapinto non ha esitato a difendere il compagno, criticando aspramente la FIA per la scarsa attenzione ai dettagli che spesso determinano reazioni così estreme.

Per sottolineare l’incoerenza del sistema sanzionatorio, Colapinto ha fatto un paragone: mentre ai piloti vengono inflitte multe per aver usato un linguaggio non consono in TV o sui media – sanzioni che lui considera di poco conto – i commenti d’odio, diffusi senza riflessione o conoscenza dell’intera vicenda, generano un impatto ben più deleterio. “Pensavo solo alle multe che subiamo se pronunciamo parolacce in diretta,” ha spiegato, “poi ci sono persone che, senza avere tutte le informazioni, diffondono messaggi d’odio, ben peggio di una semplice espressione volgare.”

Perché Kimi Antonelli è definito il "Nuovo Max Verstappen"?

Kimi Antonelli, nato nel 2006, proviene da una famiglia di piloti. Suo padre, Marco, è stato pilota e proprietario dell’AKM Motorsport, un team che milita nel Campionato italiano di F4. La carriera del giovane inizia precocemente, a soli sette anni, nelle competizioni di karting: già dopo due anni dimostra un talento straordinario vincendo la Gran Final Internacional EasyKart. Successivamente, Antonelli affina le sue capacità nelle gare della serie WSK, ottenendo nel 2018 la vittoria nella finalissima della WSK Champions Cup 60 Mini e trionfando anche nella finale internazionale della Copa ROK.

Nel corso dell’anno seguente, il pilota si distingue nella WSK Super Master Series e nella Euro Series, arrivando perfino quinto al suo debutto nel Campionato mondiale della FIA. Queste eccelse performance hanno catturato l’attenzione di Toto Wolff, il capo della Mercedes, che lo ha selezionato per la Mercedes Junior Academy. Nel 2021 Antonelli compie il salto verso i monoposto, partecipando ai campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti: se da una parte in Italia raccoglie importanti podi, è negli Emirati che brilla veramente, conquistando due vittorie e chiudendo la stagione al terzo posto. L’anno seguente, l’italiano torna nella F4 italiana in forza, letteralmente dominando il campionato: trionfa con 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare, replicando l’impresa nella serie ADAC F4 con nove vittorie e 12 podi. Grazie a questi risultati eccezionali, Antonelli è ormai destinato a condividere la griglia della Formula 1 con nomi del calibro di Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

