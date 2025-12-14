Se non lo farà, la Mercedes lo licenzierà! È su questo che Antonelli dovrà lavorare.

Andrea Kimi Antonelli ha concluso la sua prima stagione in Formula 1 mettendo in luce significative aree di miglioramento per il prossimo anno con la Mercedes.

Il giovane pilota italiano ha superato il record di punti detenuto da Lewis Hamilton per un esordiente nella categoria, ma restano ancora molti scetticismi sul potenziale che Kimi potrà esprimere nelle stagioni future.

Durante il suo debutto con la Mercedes, Antonelli ha prodotto risultati inferiori rispetto a quelli ottenuti dal suo compagno George Russell, ed è proprio questa discrepanza a spingerlo a lavorare sul dettaglio per migliorare il suo posizionamento in vista della stagione 2026.

"Credo che sia solo l'inizio; il potenziale è enorme e per emergere devo continuare a perfezionarmi, perché è nei dettagli che sta la differenza", ha dichiarato il pilota. Le sue parole riflettono la consapevolezza di un talento ancora in fase di maturazione e la volontà di affinare ogni aspetto del suo stile di guida.

Perché Kimi Antonelli viene definito il "Nuovo Max Verstappen"?

Kimi Antonelli, nato nel 2006, proviene da una famiglia con una lunga tradizione nel motorsport. Suo padre, Marco, fu pilota e fondò l’AKM Motorsport, team attivo nel Campionato Italiano di F4. La carriera di Antonelli iniziò a soli sette anni nelle competizioni di kart, dove ben presto emerse il suo straordinario talento, culminando con la vittoria della Gran Final Internacional EasyKart due anni dopo.

Rapidamente, il giovane affinò le proprie abilità gareggiando nella serie WSK, ottenendo nel 2018 la vittoria della finale della WSK Champions Cup 60 Mini e trionfando anche nella finale internazionale della Copa ROK. L’anno seguente dominò la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto nella sua prima partecipazione al Campionato Mondiale FIA. Questi successi attirarono l’attenzione di Toto Wolff, il responsabile della Mercedes, che decise di farlo entrare nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 Antonelli fece il salto ai monoposto, partecipando ai campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Mentre la sua esperienza nel campionato italiano gli garantì diversi podi, fu negli Emirati che il pilota brillò davvero, conquistando due vittorie e concludendo al terzo posto nella classifica generale. L’anno seguente tornò a dominare in Italia, vincendo il campionato con ben 13 vittorie e numerose pole position, plus replicando il successo nella serie ADAC F4 con nove vittorie e 12 podi.

Queste straordinarie imprese lo hanno spianato la strada per affiancare le grandi leggende della Formula 1, come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso, e hanno confermato in molti la sua promettente ascesa nel mondo delle corse.

