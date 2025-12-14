F1 Ferrari Oggi: Riceve un'offerta irresistibile; La missione EPICA di Lewis Hamilton

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Domenico, 14 dicembre 2025, in Formula 1.

Después la fine della stagione 2025 ad Abu Dhabi, il cronometro segna già 71 vittorie, ma la prima impresa sul podio per Max Verstappen risale al 2016 in Spagna, un risultato reso possibile anche grazie a Lewis Hamilton. LEGGI DI PIÙ

Il presidente della Ferrari F1, John Elkann, ha respinto un'offerta di 1.100 milioni di euro da parte di uno dei marchi della celebre famiglia Agnelli. Nipote del leggendario magnate della Fiat, Giovanni “Gianni” Agnelli, Elkann svolge un ruolo determinante sia nella gestione della Ferrari sia nella direzione del team di Formula 1. LEGGI DI PIÙ

La superstar della Formula 1, Lewis Hamilton, continua a credere fermamente nella possibilità di conquistare un titolo con il suo nuovo team, la Scuderia Ferrari. LEGGI DI PIÙ

Charles Leclerc ha confermato la profonda delusione che questa stagione di Formula 1 gli ha procurato, guidando la monoposto della Ferrari. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato