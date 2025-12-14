F1 Ferrari Oggi: Riceve un'offerta irresistibile; La missione EPICA di Lewis Hamilton
F1 Ferrari Oggi: Riceve un'offerta irresistibile; La missione EPICA di Lewis Hamilton
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Domenico, 14 dicembre 2025, in Formula 1.
Después la fine della stagione 2025 ad Abu Dhabi, il cronometro segna già 71 vittorie, ma la prima impresa sul podio per Max Verstappen risale al 2016 in Spagna, un risultato reso possibile anche grazie a Lewis Hamilton. LEGGI DI PIÙ
Il presidente della Ferrari F1, John Elkann, ha respinto un'offerta di 1.100 milioni di euro da parte di uno dei marchi della celebre famiglia Agnelli. Nipote del leggendario magnate della Fiat, Giovanni “Gianni” Agnelli, Elkann svolge un ruolo determinante sia nella gestione della Ferrari sia nella direzione del team di Formula 1. LEGGI DI PIÙ
La superstar della Formula 1, Lewis Hamilton, continua a credere fermamente nella possibilità di conquistare un titolo con il suo nuovo team, la Scuderia Ferrari. LEGGI DI PIÙ
Charles Leclerc ha confermato la profonda delusione che questa stagione di Formula 1 gli ha procurato, guidando la monoposto della Ferrari. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: Riceve un'offerta irresistibile; La missione EPICA di Lewis Hamilton
- 36 minuti fa
F1 Oggi: È su questo che Kimi Antonelli dovrà lavorare; Charles Leclerc lancia un ultimatum alla Ferrari
- 50 minuti fa
F1 Kimi Antonelli Oggi: Franco Colapinto organizza una difesa enorme; È su questo che Antonelli dovrà lavorare
- 1 ora fa
RIVELATO: Il più grande TORMENTO della carriera di Hamilton in F1
- 1 ora fa
O tutto o niente! È allora che la Ferrari scoprirà se sarà competitiva o umiliata in F1.
- 2 ore fa
Addio alla tradizione! La Ferrari riceve un'offerta irresistibile.
- 3 ore fa
Molto letto
Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas
- 25 novembre
F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes
- 10 dicembre
Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas
- 25 novembre
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026
- 8 dicembre
F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen
- 8 dicembre
F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1
- 8 dicembre