ULTIMO AVVERTIMENTO: Leclerc lancia un ultimatum alla Ferrari

Charles Leclerc ha confermato la profonda delusione che questa stagione di Formula 1 gli ha procurato, guidando la monoposto della Ferrari.

In un anno in cui la Scuderia non è riuscita nemmeno a competere con i migliori team come Mercedes e McLaren, il pilota monegasco ha descritto la difficile situazione vissuta all’interno della squadra.

"Abbiamo chiuso bene la stagione, ma non ho mai vissuto un anno così, in tutta franchezza", ha dichiarato Leclerc.

"La delusione per aver concluso la stagione in questo modo mi ha lasciato esausto e mi spinge a guardare solo al futuro, con la speranza di lottare per posizioni migliori nella prossima stagione", ha spiegato Charles.

Quanto denaro ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc, che conta ormai 8 stagioni in Formula 1, ha siglato un contratto importante con la Scuderia di Maranello. Secondo quanto riportato, il pilota monegasco percepirà 34 milioni di dollari nelle stagioni 2024 e 2025.

Nel 2023 il suo salario è stato di 19 milioni di dollari, mentre nel 2021 e 2022 percepiva 12 milioni all’anno. In totale, nel corso della sua carriera in massima categoria, Leclerc ha incassato uno stipendio pari a 129 milioni di dollari.

Va precisato che queste cifre si riferiscono esclusivamente al salario base, senza contare eventuali bonus o compensi derivanti da sponsor individuali e del team. Charles ha esordito in Formula 1 con Sauber nel 2018 e dal 2019 corre con la Scuderia di Maranello, puntando con determinazione al titolo mondiale piloti.

