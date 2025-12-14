Addio alla tradizione! La Ferrari riceve un'offerta irresistibile.

Il presidente della Ferrari F1, John Elkann, ha respinto un'offerta di 1.100 milioni di euro da parte di uno dei marchi della celebre famiglia Agnelli. Nipote del leggendario magnate della Fiat, Giovanni “Gianni” Agnelli, Elkann svolge un ruolo determinante sia nella gestione della Ferrari sia nella direzione del team di Formula 1.

Il mese scorso il dirigente fu criticato per aver consigliato a Lewis Hamilton e Charles Leclerc di parlare meno e concentrarsi maggiormente in pista, in vista di un 2025 che si preannuncia molto impegnativo per il team di Maranello.

Nel frattempo, Elkann e la holding Exor, incaricata di amministrare gli investimenti familiari, sono stati coinvolti in altre vicende in questo dicembre. Si era infatti ipotizzato che la società di criptovalute Tether avesse presentato un'offerta vicina ai 1.100 milioni di euro per l'italiana Juventus, proposta che alla fine è stata respinta.

La famiglia Agnelli è investitrice di maggioranza nella Juventus dal 1949 e ne ha persino diretto la gestione sin dal 1923. In un video pubblicato sul sito ufficiale del club, Elkann ha assicurato ai tifosi che "la Juventus, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita". "Il club fa parte della mia famiglia da 102 anni", ha aggiunto. "Per un secolo, quattro generazioni l'hanno sostenuta, rafforzata e curata nei momenti difficili, condividendone anche le gioie. Continueremo a supportare la squadra e guardiamo al futuro con la determinazione di costruire una Juventus vincente."

Cosa ha detto John Elkann su Lewis Hamilton?

"Il Brasile ci ha profondamente deluso", ha dichiarato Elkann. "Se guardiamo al campionato di Formula 1, i nostri meccanici stanno giocando un ruolo fondamentale grazie alle loro prestazioni e al lavoro nei box, mentre i nostri ingegneri hanno mostrato significativi miglioramenti nella monoposto." Ha continuato: "Il resto deve ancora raggiungere il livello che desideravamo. È essenziale che i nostri piloti si concentrino sulla guida e parlino meno, soprattutto con gare decisivi all'orizzonte, puntando persino al secondo posto. In Bahrain abbiamo conquistato il titolo della WEC e, quando la Ferrari è unita, i risultati non tardano ad arrivare."

Hamilton ha commentato queste dichiarazioni poco prima del Gran Premio di Las Vegas. "Abbiamo lavorato duramente per perfezionare ogni dettaglio in fabbrica e ora siamo tutti focalizzati sul miglioramento continuo. Parlo con John settimanalmente e la nostra intesa è eccezionale; la passione all'interno del team è sempre viva", ha affermato. Quando un giornalista ha ipotizzato che le parole di Elkann suggerissero una cultura del biasimo in Ferrari, Hamilton ha ribattuto: "Non percepisco una cultura della colpa. Siamo tutti sulla stessa barca e, in definitiva, ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità e dare il massimo nel proprio ruolo."

