La missione EPICA di Hamilton alla Ferrari per il 2026
La superstar della Formula 1, Lewis Hamilton, continua a credere fermamente nella possibilità di conquistare un titolo con il suo nuovo team, la Scuderia Ferrari. Nonostante i suoi 40 anni e il fatto che il team non rappresenti più una novità dopo una stagione intensa, i suoi successi in campionato e la maggior parte delle vittorie nei Gran Premi restano un ricordo legato alla sua storica esperienza in Mercedes.
La realtà, però, è che il leggendario pilota ha fatto un esordio con Ferrari privo di vittorie, segnando un unico podio nel Gran Premio di Cina durante l’emozionante corsa sprint del 2025. Nel frattempo, il compagno di squadra, Charles Leclerc, ha collezionato sette podi durante l’anno, nonostante il team abbia concluso la stagione al quarto posto nel campionato costruttori. Entrambi i piloti sono ben consapevoli delle sfide che caratterizzano questo sport e confidano in un rilancio deciso in vista delle nuove normative del 2026.
Hamilton: "Continuo a sognare"
La nuova era dei regolamenti offre ad Hamilton un inizio rinnovato e fondamentale con Ferrari. Dopo le difficoltà affrontate durante il recente importante cambio normativo, alcuni avevano suggerito che il campione potesse ritirarsi se non fosse riuscito ad adattarsi rapidamente alla sfida proposta dalla Scuderia per il 2026. Tuttavia, Hamilton ha messo definitivamente da parte le voci sul possibile ritiro, riaffermando il suo impegno nel riportare sé stesso e Ferrari in contesa per il titolo. Concludendo l’ultimo Gran Premio ad Abu Dhabi, il pilota britannico ha dichiarato di ignorare chi gli consigliava la fine della carriera, sottolineando che è la passione per le corse e il sostegno dei suoi fan a mantenere vivo il sogno che lo spinge a migliorarsi ogni giorno.
