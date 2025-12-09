close global

Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

F1 Oggi: Lewis Hamilton ha dato consigli a Lando Norris; Stanno mettendo Antonelli sullo stesso piano

Alessandro Lombardo
GPFans ti porta le notizie più interessanti di Lunedì 8° dicembre 2025 in Formula 1.

El ex compagno in Mercedes e ora rivale in F1, Nico Rosberg, ha espresso il suo giudizio netto sulla disastrosa prima stagione di Lewis Hamilton in Ferrari. LEGGI DI PIÙ

Seven-time campione del mondo di F1, Lewis Hamilton ha omaggiato con grande eleganza Lando Norris, il giovane campione britannico, dopo il Gran Premio di Abu Dhabi. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli è arrivato in Formula 1 con grandi aspettative, essendo paragonato ad alcuni dei migliori talenti della storia. LEGGI DI PIÙ

En queste ultime settimane si è scatenata una forte polemica intorno a Kimi Antonelli, dopo che Lando Norris lo ha sorpassato durante la penultima svolta in Qatar, portandogli via due punti decisivi che si sono rivelati determinanti per la conquista del titolo. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

