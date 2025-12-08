È la fine? Rosberg fa una dichiarazione forte su Hamilton alla Ferrari.
È la fine? Rosberg fa una dichiarazione forte su Hamilton alla Ferrari.
El ex compagno in Mercedes e ora rivale in F1, Nico Rosberg, ha espresso il suo giudizio netto sulla disastrosa prima stagione di Lewis Hamilton in Ferrari.
Abu Dhabi evoca in lui ricordi intensi, essendo stata lo scenario in cui ha conquistato il suo unico titolo mondiale nel 2016 e disputato l’ultima gara nella categoria. Nonostante nella prova finale Hamilton sia stato superato, Rosberg è riuscito a rimanere davanti a Sebastian Vettel e Max Verstappen, nonostante il britannico cercasse di costringerlo a cedere terreno. Questi episodi hanno segnato un pilota che ci si attendeva brillasse nel debutto con il Cavallino Rampante.
Durante un’intervista per Sky Sports, svolta nella gara decisiva per il titolo ad Abu Dhabi e vista la sfida tra Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri, Rosberg non ha trascurato di esprimere la sua opinione sulla stagione 2025 del suo ex avversario. È molto probabile che Hamilton concluda questo primo anno in F1 senza mai raggiungere il podio, un inizio che definire un disastro è poco.
Correlato: UFFICIALE: Ferrari blinda il team con un ACCORDO TOP appena annunciato!
Rosberg sulla prima stagione di Hamilton in F1
Dopo la sessione di FP3 di sabato scorso ad Abu Dhabi, durante la quale Hamilton ha subito un grave incidente alla curva ad alta velocità 9, Rosberg ha parlato del suo ex compagno avvertendo che il pilota rischia di compromettere il proprio lascito nella Formula 1.
"È stata una stagione terribile per lui e non merita di concludere la sua carriera in questo modo," ha dichiarato Rosberg. Ha aggiunto: "Fatica davvero a gestire la situazione: perfino il suo compagno lo supera, ha difficoltà a qualificarsi in Q2 quasi in ogni prova e viene spesso visto uscire dai limiti di pista. La situazione non potrebbe peggiorare ulteriormente."
"È un vero incubo. La realtà è che, al di là delle sue innegabili qualità – rimane uno dei migliori della storia, un fatto indiscutibile – questa striscia negativa sta infatti lasciando un segno indelebile nel suo percorso, e questo è, sinceramente, molto deplorevole."
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Ecco come si è concluso il campionato piloti dopo il GP di Abu Dhabi
- 11 minuti fa
Ecco come si è concluso il Campionato Costruttori dopo il GP di Abu Dhabi
- 1 ora fa
È la fine? Rosberg fa una dichiarazione forte su Hamilton alla Ferrari.
- 2 ore fa
Lando Norris è il campione del mondo di F1 più debole?
- 3 ore fa
Meglio che lo ascolti! Hamilton ha dato consigli a Norris sul titolo di F1
- Oggi 13:00
Verstappen dà il suo giudizio DEFINITIVO su Antonelli
- Oggi 12:00
Molto letto
Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas
- 25 novembre
Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas
- 25 novembre
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026
F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen
F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1
Antonelli Notizie Oggi: Polemica con la Red Bull; parla con Max; la Mercedes lo difende
- 2 dicembre