È la fine? Rosberg fa una dichiarazione forte su Hamilton alla Ferrari.

El ex compagno in Mercedes e ora rivale in F1, Nico Rosberg, ha espresso il suo giudizio netto sulla disastrosa prima stagione di Lewis Hamilton in Ferrari.

Abu Dhabi evoca in lui ricordi intensi, essendo stata lo scenario in cui ha conquistato il suo unico titolo mondiale nel 2016 e disputato l’ultima gara nella categoria. Nonostante nella prova finale Hamilton sia stato superato, Rosberg è riuscito a rimanere davanti a Sebastian Vettel e Max Verstappen, nonostante il britannico cercasse di costringerlo a cedere terreno. Questi episodi hanno segnato un pilota che ci si attendeva brillasse nel debutto con il Cavallino Rampante.

Durante un’intervista per Sky Sports, svolta nella gara decisiva per il titolo ad Abu Dhabi e vista la sfida tra Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri, Rosberg non ha trascurato di esprimere la sua opinione sulla stagione 2025 del suo ex avversario. È molto probabile che Hamilton concluda questo primo anno in F1 senza mai raggiungere il podio, un inizio che definire un disastro è poco.

Rosberg sulla prima stagione di Hamilton in F1

Dopo la sessione di FP3 di sabato scorso ad Abu Dhabi, durante la quale Hamilton ha subito un grave incidente alla curva ad alta velocità 9, Rosberg ha parlato del suo ex compagno avvertendo che il pilota rischia di compromettere il proprio lascito nella Formula 1.

"È stata una stagione terribile per lui e non merita di concludere la sua carriera in questo modo," ha dichiarato Rosberg. Ha aggiunto: "Fatica davvero a gestire la situazione: perfino il suo compagno lo supera, ha difficoltà a qualificarsi in Q2 quasi in ogni prova e viene spesso visto uscire dai limiti di pista. La situazione non potrebbe peggiorare ulteriormente."

"È un vero incubo. La realtà è che, al di là delle sue innegabili qualità – rimane uno dei migliori della storia, un fatto indiscutibile – questa striscia negativa sta infatti lasciando un segno indelebile nel suo percorso, e questo è, sinceramente, molto deplorevole."

