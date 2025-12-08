Meglio che lo ascolti! Hamilton ha dato consigli a Norris sul titolo di F1

Seven-time campione del mondo di F1, Lewis Hamilton ha omaggiato con grande eleganza Lando Norris, il giovane campione britannico, dopo il Gran Premio di Abu Dhabi.

Prima della gara il pilota aveva già condiviso alcuni consigli preziosi con il suo compagno, dimostrando ancora una volta lo spirito sportivo e il senso di cameratismo che lo contraddistinguono.

Norris, che avrebbe potuto aggiudicarsi il titolo mondiale fermandosi al terzo posto – anche in caso di vittoria di Max Verstappen, scenario che si è poi realizzato – ha resistito alla pressione esercitata dal team Ferrari di Charles Leclerc, conquistandosi così il riconoscimento come il 35° campione mondiale di Formula 1. La sua determinazione è stata confermata da una prestazione solida, che ha segnato un altro capitolo memorabile nella storia britannica del motorsport.

Hamilton ha rivelato di aver consigliato a Norris, poco prima della gara, di continuare a seguire il proprio metodo: una strategia che gli garantiva la calma e la fiducia necessarie per gestire quei momenti carichi di tensione ed emozioni. Con una carriera costellata di battaglie per il titolo, il sette volte campione conosce fin troppo bene le pressioni che derivano dal dover competere al massimo livello, e ha espresso il suo entusiasmo per il traguardo raggiunto dal compagno.

"Non posso che essere felice per lui: vincere il primo campionato mondiale è un traguardo davvero speciale", ha commentato Hamilton a Sky Sports F1. "Il Regno Unito continua a produrre piloti di altissimo livello e so perfettamente cosa significhi lottare per il primo titolo, un’esperienza intensa e piena di pressione. Sono davvero orgoglioso della sua evoluzione. Gli avevo detto di non cambiare rotta, perché il suo approccio funzionava, e sembra aver fatto esattamente la mossa giusta."

Potrà Hamilton riprendersi l'anno prossimo?

Nonostante l’elegante omaggio a Norris, Hamilton non ha mai smesso di nutrire l’ambizione di tornare a lottare per il titolo. Dopo aver lasciato Mercedes e aver iniziato una nuova avventura in Ferrari all’inizio del 2025, il veterano sperava di poter puntare a un ottavo campionato mondiale, ma attualmente sembrerebbe ancora lontano dal ritrovare il gradino del podio.

La stagione 2025 si è chiusa al sesto posto in classifica piloti, senza registrare alcuna vittoria, segnando la prima campagna in cui il pilota non ha salito sul podio. Hamilton ha ammesso di essere ansioso di superare l’attuale generazione di monoplaci e guarda con fiducia alle modifiche regolamentari previste per il 2026, convinto che le nuove vetture possano mettere in luce al meglio le sue doti e offrirgli la possibilità di sfidare ancora una volta il recente campione Norris.

