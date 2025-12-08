close global

﻿
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1

F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Domenico 7° dicembre 2025 in Formula 1.

Secondo Pedro De la Rosa, ambasciatore di Aston Martin e analista per DAZN, la stagione di Andrea Kimi Antonelli si è rivelata deludente. LEGGI DI PIÙ

Secondo Pedro De la Rosa, Kimi Antonelli è stato sopravvalutato nella Formula 1 e non appare destinato a diventare il nuovo Max Verstappen o Fernando Alonso. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: la reazione INASPETTATA della Mercedes allo scontro con la Red Bull. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: Mercedes abbassa le aspettative con l'italiano. LEGGI DI PIÙ

