Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

F1 Oggi: L'intervista DOLOROSA di Hamilton; Antonelli chiede scusa a Verstappen

F1 Oggi: L'intervista DOLOROSA di Hamilton; Antonelli chiede scusa a Verstappen

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

GPFans ti porta le notizie più interessanti di martedì 2° dicembre 2025 in Formula 1.

Lewis Hamilton ha faticato a trovare le parole per spiegare una prestazione deludente durante il weekend del Gran Premio del Qatar. LEGGI DI PIÙ

Red Bull Racing è finita al centro di una polemica domenica scorsa, dopo che Lando Norris ha sorpassato Andrea Kimi Antonelli. LEGGI DI PIÙ

Martin Brundle, commentatore di Sky Sports F1, ha ammesso che ormai gli risulta difficile ascoltare le interviste scoraggianti di Lewis Hamilton dopo le sessioni di gara del 2025. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli, 19 anni, ha chiesto scusa a Max Verstappen (28) dopo il Gran Premio del Qatar. LEGGI DI PIÙ

