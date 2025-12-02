Le ultime sulla disputa tra Red Bull e Mercedes su Antonelli
Le ultime sulla disputa tra Red Bull e Mercedes su Antonelli
Red Bull Racing è finita al centro di una polemica domenica scorsa, dopo che Lando Norris ha sorpassato Andrea Kimi Antonelli. La scuderia sostiene che il pilota italiano abbia deliberatamente lasciato passare il britannico, scatenando un acceso scambio di critiche tra le due parti, sebbene da una di esse siano già state rilasciate delle scuse.
Gianpiero Lambiase, intervenendo tramite la radio di Max Verstappen, insieme ad Helmut Marko, ha insinuato che Antonelli avesse agito di proposito. Il giovane pilota italiano ha mantenuto Norris diverse curve indietro e, durante la penultima tornata, ha rallentato in modo significativo, consentendo al britannico di salire fino alla quarta posizione. Secondo Lambiase, sembrava proprio che Antonelli si stesse facendo da parte appositamente per permettere il sorpasso, una dinamica poi confermata dallo stesso Marko attraverso i media.
Correlato: UFFICIALE: Ferrari blinda il team con un ACCORDO TOP appena annunciato!
Wolff, infuriato
Toto Wolff ha reagito con piena indignazione alle affermazioni di Marko. "Helmut, questa è una completa assurdità. Mi sorprende sentire certe cose da te", ha commentato l’austriaco, come riportato da PlanetF1. "Stiamo lottando per il secondo posto nel campionato, mentre Kimi ha fatto di tutto per conquistare il terzo. Quanto devi essere distratto per esprimerti in questo modo?", ha aggiunto Wolff. Il team Mercedes ha inoltre criticato lo svolgimento della gara, in particolare l’errore finale che ha comportato la perdita di punti preziosi nel campionato dei costruttori.
Le tensioni tra i due gruppi, inizialmente molto vive, sembrano essersi in parte stemperate. Lambiase ha già offerto le sue scuse e ha discusso direttamente con Wolff, contribuendo a chiarire la situazione. In un'intervista, il direttore della Mercedes ha spiegato: "Ho appena visionato la questione e parlato con il GP riguardo al commento finale. Non si è tenuto conto della situazione con Kimi, che ha perso il controllo e accelerato, costandoci punti importanti. Ero arrabbiato, ma adesso abbiamo chiarito tutto e non ci sono ulteriori problemi." Nonostante questo clima di intesa, è possibile che la situazione con Marko rimanga irrisolta per qualche tempo.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Oggi: L'intervista DOLOROSA di Hamilton; Antonelli chiede scusa a Verstappen
- 1 ora fa
CONFERMATO: Sollievo per la Ferrari dopo l'annuncio chiave del 2026
- 3 ore fa
La Ferrari provoca il TRADIMENTO all'interno della Red Bull
- Oggi 19:00
Lewis Hamilton nei guai con la stampa italiana
- Oggi 18:00
ULTIMA ORA: La Ferrari CONFERMA il suo interesse per il pilota CAMPIONE DEL MONDO
- Oggi 17:00
La FIA rilascia una dichiarazione dopo i presunti abusi della Red Bull nei confronti di Antonelli
- Oggi 16:00
Molto letto
Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas
- 25 novembre
Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas
- 25 novembre
UFFICIALE: Lewis Hamilton fa un annuncio SPETTACOLARE per Las Vegas
- 19 novembre
Il compagno di squadra di Alonso? Charles Leclerc è già in trattativa con l'Aston Martin!
- 19 novembre
Kimi Antonelli riceve GRANDI notizie sul suo futuro grazie alla Red Bull
- 19 novembre
Kimi Antonelli lancia un'ALLARME DI PERICOLO per il GP di Las Vegas
- 19 novembre