Le ultime sulla disputa tra Red Bull e Mercedes su Antonelli

Red Bull Racing è finita al centro di una polemica domenica scorsa, dopo che Lando Norris ha sorpassato Andrea Kimi Antonelli. La scuderia sostiene che il pilota italiano abbia deliberatamente lasciato passare il britannico, scatenando un acceso scambio di critiche tra le due parti, sebbene da una di esse siano già state rilasciate delle scuse.

Gianpiero Lambiase, intervenendo tramite la radio di Max Verstappen, insieme ad Helmut Marko, ha insinuato che Antonelli avesse agito di proposito. Il giovane pilota italiano ha mantenuto Norris diverse curve indietro e, durante la penultima tornata, ha rallentato in modo significativo, consentendo al britannico di salire fino alla quarta posizione. Secondo Lambiase, sembrava proprio che Antonelli si stesse facendo da parte appositamente per permettere il sorpasso, una dinamica poi confermata dallo stesso Marko attraverso i media.

Wolff, infuriato

Toto Wolff ha reagito con piena indignazione alle affermazioni di Marko. "Helmut, questa è una completa assurdità. Mi sorprende sentire certe cose da te", ha commentato l’austriaco, come riportato da PlanetF1. "Stiamo lottando per il secondo posto nel campionato, mentre Kimi ha fatto di tutto per conquistare il terzo. Quanto devi essere distratto per esprimerti in questo modo?", ha aggiunto Wolff. Il team Mercedes ha inoltre criticato lo svolgimento della gara, in particolare l’errore finale che ha comportato la perdita di punti preziosi nel campionato dei costruttori.

Le tensioni tra i due gruppi, inizialmente molto vive, sembrano essersi in parte stemperate. Lambiase ha già offerto le sue scuse e ha discusso direttamente con Wolff, contribuendo a chiarire la situazione. In un'intervista, il direttore della Mercedes ha spiegato: "Ho appena visionato la questione e parlato con il GP riguardo al commento finale. Non si è tenuto conto della situazione con Kimi, che ha perso il controllo e accelerato, costandoci punti importanti. Ero arrabbiato, ma adesso abbiamo chiarito tutto e non ci sono ulteriori problemi." Nonostante questo clima di intesa, è possibile che la situazione con Marko rimanga irrisolta per qualche tempo.

