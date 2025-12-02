Cattivi auguri a Norris? Antonelli chiede scusa a Verstappen

Andrea Kimi Antonelli, 19 anni, ha chiesto scusa a Max Verstappen (28) dopo il Gran Premio del Qatar. Durante il penultimo giro, il pilota italiano è stato superato dal McLaren di Lando Norris (26), episodio che ha complicato la corsa per il titolo mondiale di Verstappen.

Se Norris riuscirà a salire sul podio questa domenica ad Abu Dhabi, si aggiudicherà il campionato, rendendo impossibile a Verstappen compensare il risultato, indipendentemente dalla sua prestazione. La situazione sarebbe potuta prendere una piega diversa se Antonelli non fosse stato superato.

Il britannico sembrava intrappolato nel gruppo Mercedes, ma proprio negli istanti finali ha colto l’occasione offerta da un errore di Antonelli per guadagnare una posizione decisiva.

Dopo la gara alcuni, come Gianpiero Lambiase e il Dr. Helmut Marko, avevano ipotizzato che Antonelli potesse aver volontariamente lasciato passare Norris, ma i fatti hanno smentito tale tesi: il giovane pilota ha, infatti, preso l'iniziativa di scusarsi personalmente con Verstappen.

Verstappen non è arrabbiato con Antonelli in Qatar

Al termine della competizione, Antonelli si è avvicinato al pilota della Red Bull per chiarire la vicenda. "Ho voluto semplicemente spiegare la mia scelta", ha commentato il talentuoso italiano a Sky Sports, evidenziando come in una gara così importante anche un piccolo errore possa costare caro.

Sentendosi responsabile, ha ritenuto fondamentale affrontare Verstappen di persona. Fortunatamente, il campione olandese ha accolto le sue scuse senza alcuna riserva.

Antonelli è convinto che il suo errore non comprometta le chance di Verstappen di vincere il titolo. "Credo fermamente che Max abbia tutte le carte in regola per trionfare. Si trova in una posizione in cui non rischia nulla, e questa sicurezza si traduce in un'arma potentemente efficace contro i suoi avversari."

