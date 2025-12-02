L'intervista DOLOROSA di Hamilton dopo il disastro del Qatar

Lewis Hamilton ha faticato a trovare le parole per spiegare una prestazione deludente durante il weekend del Gran Premio del Qatar.

Sul circuito di Lusail, il sette volte campione si è trovato in difficoltà fin dalle fasi preliminari: eliminato in SQ1 durante la qualifica sprint e nuovamente in Q1 per la gara principale, le sue speranze di riscossa sono state ben presto infrante. La scelta di partire dai box per testare nuove impostazioni non ha permesso al pilota britannico di superare il 17° posto, terminando ben lontano dai punti.

Il sabato sembrava offrire un’occasione per invertire la rotta, ma la qualifica per la gara principale ha confermato le difficoltà accumulate nel corso del weekend. In un’intervista con Sky Sports, Hamilton ha commentato in maniera essenziale, evidenziando come l’unico aspetto positivo sia stato il clima. Quando gli è stato chiesto se questo fosse stato uno dei momenti più difficili della stagione, la sua risposta, formata da una sola parola, è stata: “Sì”.

Il GP del Qatar 2025: il weekend peggiore per Hamilton?

Successivamente, in un’altra intervista con Sky Sports F1, Hamilton ha ammesso di aver percepito un miglioramento nelle sensazioni di guida, nonostante i tempi non riflettessero questo progresso. "La vettura era in buona forma, molto più rapida di quanto sembrasse durante il resto del weekend. Abbiamo mantenuto un ritmo costante, ma non siamo riusciti a tirare fuori quel tocco in più," ha spiegato il pilota britannico.

Nel frattempo, Charles Leclerc ha mostrato prestazioni simili, raggiungendo la Q3 in entrambe le sessioni di qualifica. Il pilota ha affrontato notevoli difficoltà per mantenere stabile la sua SF-25, con una brusca perdita di aderenza nella veloce curva 15 che ha causato due rovesciamenti senza abbandonare la sessione. Nella sprint, Leclerc ha concluso al 13° posto, partendo dal decimo sul GP domenicale, dietro a Pierre Gasly, Fernando Alonso e Carlos Sainz. Dopo la qualifica, anche lui ha riconosciuto che, nonostante la vettura sia percepibile in forma, il rendimento attuale lascia molto a desiderare, non riuscendo a raggiungere i tempi previsti nonostante numerosi aggiustamenti.

