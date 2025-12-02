Brundle ammette la PAURA che Hamilton provoca

Martin Brundle, commentatore di Sky Sports F1, ha ammesso che ormai gli risulta difficile ascoltare le interviste scoraggianti di Lewis Hamilton dopo le sessioni di gara del 2025.

La situazione si è aggravata dopo un’altra prestazione deludente del britannico al Gran Premio del Qatar, in cui Hamilton è stato eliminato in drammatico durante la Q1 nelle qualifiche della corsa sprint e della gara principale a Lusail. Intervistato da Rachel Brookes subito dopo la sua uscita nella SQ1 di venerdì, il pilota ha risposto in modo estremamente conciso, limitandosi a commentare: “Il tempo è fantastico.”

Brundle ha richiamato alla mente la prestazione poco convincente di Hamilton durante il pre-show della sprint trasmesso da Sky sabato, in compagnia del conduttore Simon Lazenby e della commentatrice Jamie Chadwick.

Il commentatore ha osservato che l’immagine del pilota, uscendo dall’auto ancora con il casco, ha sottolineato chiaramente quanto fosse malandata la sua performance. “Oggi mi è difficile seguire le sue interviste. Lewis ha vissuto momenti eccezionali in F1, ma ora nulla sembra funzionare e, a differenza di Leclerc che riesce a strizzare ogni goccia di prestazione dalla vettura, Hamilton non sembra sapere come rimediare alla situazione.”

Un fine settimana disastroso per Hamilton in Qatar

Hamilton e la scuderia Ferrari hanno deciso di partire dai box durante la sprint, anziché dalla P18, tentando alcune modifiche alla configurazione del SF-25 per migliorare le performance. Tuttavia, la strategia non ha portato i risultati sperati: il pilota britannico si è classificato al P17, mentre il compagno di squadra Charles Leclerc ha concluso al P13, segnando la prima volta dalla stagione di Monza 2021 in cui Ferrari non riesce a ottenere punti durante una sprint.

Successivamente alla corsa, Hamilton ha spiegato i problemi riscontrati con la vettura. “Abbiamo deciso di partire dai box per testare alcune modifiche individuate nel simulatore la scorsa notte. Tuttavia, il veicolo si è comportato in maniera assolutamente imprevedibile e, per ragioni che non riusciamo a capire, è stato estremamente difficile da gestire per entrambi,” ha commentato il pilota. Ha descritto come la mancanza di stabilità si manifesti: il retro della vettura non offre la giusta fermezza, causando derapate e brusche comunicazioni dell’assetto, mentre in curvas come la 10 la macchina diventa imprevedibile. Inoltre, una marcata tendenza al sottosterzo e variazioni nell’assetto in funzione della velocità rendono la guida una vera battaglia.

Il weekend al Gran Premio del Qatar non ha riservato notizie incoraggianti per Hamilton, che ha chiuso al P12 rimanendo fuori dai punti. Ora il pilota guarda con ansia all’Abu Dhabi, sperando di poter invertire la rotta e lasciarsi alle spalle una stagione 2025 piena di difficoltà.

