F1 Kimi Antonelli Oggi: La Mercedes ESPLODE dopo le accuse della Red Bull; Segnala 1.100 messaggi alla FIA
F1 Kimi Antonelli Oggi: La Mercedes ESPLODE dopo le accuse della Red Bull; Segnala 1.100 messaggi alla FIA
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di lunedì 1° dicembre 2025 in Formula 1.
Toto Wolff si è mostrato visibilmente irritato dopo le dichiarazioni di Helmut Marko successive al Gran Premio del Qatar. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli è stato bersaglio, domenica dopo la gara in Qatar, di una valanga di commenti accesi sul suo profilo Instagram. LEGGI DI PIÙ
Mercedes ha ricevuto oltre 1100 messaggi d’odio rivolti a Kimi Antonelli, a seguito delle critiche di Helmut Marko. Il dirigente aveva infatti insinuato che il pilota avesse volontariamente permesso a Lando Norris di sorpassarlo durante il Gran Premio del Qatar, alimentando così l’indignazione dei tifosi e degli appassionati. LEGGI DI PIÙ
Red Bull ha espresso il suo profondo rammarico per le minacce e gli atti di molestia subiti da Kimi Antonelli a seguito del Gran Premio del Qatar di questa domenica. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: Un'importante anticipazione sul futuro di Hamilton; Il capo ammette i danni
- 18 minuti fa
F1 Oggi: Red Bull chiede ufficialmente scusa per Antonelli; Ferrari incontra il rappresentante di Sainz
- 28 minuti fa
F1 Oggi: Red Bull chiede ufficialmente scusa per Antonelli; Ferrari incontra il rappresentante di Sainz
- 32 minuti fa
F1 Kimi Antonelli Oggi: La Mercedes ESPLODE dopo le accuse della Red Bull; Segnala 1.100 messaggi alla FIA
- 46 minuti fa
Non hanno usato mezzi termini! La Red Bull chiede ufficialmente scusa dopo gli insulti ad Antonelli
- Oggi 15:17
Minacce di morte e altro! Mercedes segnala 1.100 messaggi contro Antonelli
- Oggi 15:03
Molto letto
Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas
- 25 novembre
Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas
- 25 novembre
UFFICIALE: Lewis Hamilton fa un annuncio SPETTACOLARE per Las Vegas
- 19 novembre
Il compagno di squadra di Alonso? Charles Leclerc è già in trattativa con l'Aston Martin!
- 19 novembre
Kimi Antonelli riceve GRANDI notizie sul suo futuro grazie alla Red Bull
- 19 novembre
Kimi Antonelli lancia un'ALLARME DI PERICOLO per il GP di Las Vegas
- 19 novembre