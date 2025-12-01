close global

Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

F1 Kimi Antonelli Oggi: La Mercedes ESPLODE dopo le accuse della Red Bull; Segnala 1.100 messaggi alla FIA

Alessandro Lombardo
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di lunedì 1° dicembre 2025 in Formula 1.

Toto Wolff si è mostrato visibilmente irritato dopo le dichiarazioni di Helmut Marko successive al Gran Premio del Qatar. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli è stato bersaglio, domenica dopo la gara in Qatar, di una valanga di commenti accesi sul suo profilo Instagram. LEGGI DI PIÙ

Mercedes ha ricevuto oltre 1100 messaggi d’odio rivolti a Kimi Antonelli, a seguito delle critiche di Helmut Marko. Il dirigente aveva infatti insinuato che il pilota avesse volontariamente permesso a Lando Norris di sorpassarlo durante il Gran Premio del Qatar, alimentando così l’indignazione dei tifosi e degli appassionati. LEGGI DI PIÙ

Red Bull ha espresso il suo profondo rammarico per le minacce e gli atti di molestia subiti da Kimi Antonelli a seguito del Gran Premio del Qatar di questa domenica. LEGGI DI PIÙ

