Non hanno usato mezzi termini! La Red Bull chiede ufficialmente scusa dopo gli insulti ad Antonelli

Red Bull ha espresso il suo profondo rammarico per le minacce e gli atti di molestia subiti da Kimi Antonelli a seguito del Gran Premio del Qatar di questa domenica.

Il controverso episodio è emerso quando Gianpiero Lambiase, ingegnere di gara per Max Verstappen, insieme all'advisor del team Helmut Marko, aveva fatto notare che il giovane pilota Mercedes avrebbe consentito il sorpasso a Lando Norris nelle ultime curve, mettendo così in discussione le aspirazioni del campione.

Tuttavia, le riprese hanno evidenziato come Norris abbia sfruttato un'improvvisa perdita di aderenza subita da Antonelli, quasi facendogli perdere completamente il controllo della vettura.

Lambiase, che aveva commentato la situazione a Verstappen tramite radio prima di verificare di persona l'incidente, ha poi accettato la spiegazione fornita durante un colloquio con Toto Wolff dopo la gara.

Da parte sua, Marko ha sostenuto che Antonelli abbia concesso il sorpasso in più di un'occasione, affermando che “era quasi come se avesse ignorato la situazione facilitando il passaggio a Norris”.

Red Bull: Antonelli chiaramente non ha favorito il sorpasso intenzionalmente

Il turbine dei social network non si fece attendere: le critiche rivolte ad Antonelli salirono alle stelle, con oltre mille commenti negativi che spaziavano da un semplice “ho perso il rispetto” fino a insulti pesanti e minacce di morte. In risposta, il pilota ha oscurato la foto del suo profilo Instagram, mentre, secondo quanto riportato da De Telegraaf, la Mercedes ha in programma di consegnare alla FIA i messaggi abusivi e le minacce ricevuti.

In una nota diffusa lunedì mattina, Red Bull ha chiarito: “I commenti emersi prima e subito dopo il Gran Premio del Qatar, che insinuavano come se Kimi Antonelli avesse deliberatamente ostacolato Lando Norris, sono totalmente infondati. Le immagini delle riprese mostrano chiaramente che Antonelli ha momentaneamente perso il controllo della vettura, consentendo a Norris di sorpassarlo. Siamo profondamente dispiaciuti che questo episodio abbia condotto a episodi di molestie online contro Kimi.”

Dopo la gara, Marko ha dichiarato: “In due occasioni, Antonelli ha praticamente consentito il sorpasso a Lando in maniera evidente, collaborando così con il nostro principale avversario; ad esempio, in Austria, si è intromesso durante il sorpasso a Verstappen.” Il team principal della Mercedes ha definito tali affermazioni “poco ponderate”, mentre l’advisor di Red Bull ha replicato: “Mi piacerebbe confutare tale idea. Basta osservare le immagini: non si è trattato di un episodio isolato.”

Nel frattempo, Lambiase aveva comunicato a Verstappen via radio che, secondo lui, Antonelli si era semplicemente spostato per consentire il sorpasso senza alcuna intenzione deliberata. Successivamente, Marko si è ritrattato e ha chiesto scusa per le sue dichiarazioni, spiegando a un esperto di F1.

“Ho rivisto nuovamente le immagini. La prima occasione si è verificata quando Oscar Piastri ha superato Antonelli alla prima curva; in quel caso, avrebbe potuto difendere meglio la sua posizione. Nel secondo episodio si è trattato di un semplice errore di guida. Mi dispiace che Antonelli stia subendo così tante critiche online. Voglio essere molto chiaro: non ha favorito il sorpasso intenzionalmente.”

