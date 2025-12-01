ATTACCATO! Antonelli diventa VITTIMA dei tifosi di Verstappen su Instagram

Andrea Kimi Antonelli è stato bersaglio, domenica dopo la gara in Qatar, di una valanga di commenti accesi sul suo profilo Instagram.

Principalmente, i tifosi di Max Verstappen si sono riversati sulla sua pagina per sfogare la loro frustrazione dopo la manovra di sorpasso tardiva effettuata da Lando Norris, ritenuta penalizzante e inaspettata in una gara che prometteva emozioni e risultati sorprendenti. Tali reazioni hanno evidenziato quanto il pubblico sia attento ad ogni dettaglio in pista e pronto a esprimere giudizi severi in tempo reale.

Il Gran Premio del Qatar sembrava offrire a McLaren l’occasione ideale per avvicinarsi al titolo mondiale, mentre Lando Norris osava sognare il suo primo campionato.

Tuttavia, un imprevisto incidente tra Nico Hülkenberg e Pierre Gasly ha determinato l’intervento della safety car, costringendo quasi tutte le scuderie a effettuare una delle due soste obbligatorie. In quell’istante cruciale, McLaren ha scelto di non adeguarsi alla strategia di pit stop, rimanendo indietro e modificando radicalmente le dinamiche della corsa, segnando un punto di svolta decisivo.

Norris ha lasciato passare volontariamente?

La successione delle soste obbligatorie ha costretto Norris a concludere la gara in quinta posizione, costringendolo a lottare per recuperare punti preziosi nel campionato. Per gran parte del percorso il pilota si è trovato a inseguire Antonelli, rendendo cruciale la possibilità di un sorpasso determinante. Alla fine, nella fase conclusiva della gara, Norris ha compiuto l’azione decisiva che gli ha assicurato due punti fondamentali. Tuttavia, questa scelta ha sollevato polemiche, con esponenti come Gianpiero Lambiase e Helmut Marko della Red Bull che hanno insinuato un’intenzionale concessione del sorpasso.

Insulti e profilo in nero

La manovra di Norris ha suscitato un forte malcontento tra i tifosi di Verstappen. Subito dopo la gara, numerosi utenti si sono recati sul profilo di Antonelli per sfogare la loro rabbia, accusandolo di aver accettato denaro da McLaren – senza rivelarne l’importo – e di aver compromesso le ambizioni per il campionato. Alcuni commenti si sono fatti particolarmente aspri e, sotto tale pressione, Antonelli ha deciso di esprimere il suo dolore aggiornando la foto del profilo con uno sfondo completamente nero; in breve tempo, però, il sostegno e gli incoraggiamenti dei fan hanno saputo contrastare la negatività.

