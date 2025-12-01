La Mercedes ESPLODE dopo le accuse della Red Bull ad Antonelli

Toto Wolff si è mostrato visibilmente irritato dopo le dichiarazioni di Helmut Marko successive al Gran Premio del Qatar.

Il direttore della Mercedes ha criticato con forza Andrea Kimi Antonelli, che avrebbe permesso deliberatamente a Lando Norris di sorpassare nell’ultima fase della gara. Tale accusa ha scatenato l’indignazione del team boss, il quale non ha potuto fare a meno di esprimere il proprio sconcerto per una decisione che, a suo avviso, intaccava l’integrità della competizione.

Le polemiche sono esplose a seguito di alcune affermazioni in cui sia Gianpiero Lambiase, ingegnere di pista di Max Verstappen, sia lo stesso Marko della Red Bull, hanno suggerito che Antonelli avrebbe agevolato intenzionalmente il sorpasso di Norris.

Il giovane pilota italiano, infatti, aveva tenuto il compagno a diverse curve indietro, per poi allargare notevolmente la traiettoria nel penultimo tratto, consentendo così a Norris di guadagnare la quarta posizione. Secondo Lambiase, Antonelli avrebbe semplicemente dovuto lasciare la pista dopo aver commesso un errore nella curva precedente, una dinamica che successivamente fu riportata anche dai media a seguito dei commenti di Marko.

Wolff risponde alle accuse

Wolff ha reagito con toni taglienti alle insinuazioni mosse contro il comportamento del pilota italiano. "Helmut, questa è una totale assurdità. Mi sorprende dover sentire certe parole da parte tua", ha dichiarato l’austriaco, come riportato da PlanetF1. "Stiamo combattendo per il secondo posto nel campionato e Kimi faticava per raggiungere il terzo. Chi mai potrebbe addurre simili argomentazioni? Sono profondamente irritato per come si è svolta la gara, soprattutto per quell’errore conclusivo, e sentire affermazioni così infondate è semplicemente inaccettabile."

Successivamente, Wolff ha precisato di aver già avuto un confronto diretto con Lambiase: "Gli ho spiegato che Kimi ha semplicemente abbandonato la pista, avendo commesso un errore nella curva precedente che, una volta riacquistata la velocità, gli ha fatto perdere la posizione." Con questa chiarificazione si è evidenziato che non vi era alcuna intenzione deliberata e la situazione è stata prontamente risolta in sede di gara. "Con GP è tutto diventato chiaro. Mi ha confermato di non aver notato alcuna irregolarità. Dopotutto, perché dovremmo fare qualcosa del genere? Perché compromettere il campionato piloti? Se continui a vedere ombre, forse è il caso di sottoporti a un controllo," ha concluso con fermezza.

