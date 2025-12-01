Minacce di morte e altro! Mercedes segnala 1.100 messaggi contro Antonelli

Mercedes ha ricevuto oltre 1100 messaggi d’odio rivolti a Kimi Antonelli, a seguito delle critiche di Helmut Marko. Il dirigente aveva infatti insinuato che il pilota avesse volontariamente permesso a Lando Norris di sorpassarlo durante il Gran Premio del Qatar, alimentando così l’indignazione dei tifosi e degli appassionati.

La FIA è stata informata di tutti i riscontri raccolti nell’ambito dei suoi sforzi contro gli abusi online, dimostrando come il problema della comunicazione ostile stia assumendo dimensioni sempre più preoccupanti.

La tensione è esplosa quando il giovane pilota ha perso il controllo della propria vettura negli ultimi istanti della gara in Qatar, mentre cercava di frenare per limitare il sorpasso di Norris. In quel frangente, la manovra dell’avversario ha permesso una rimonta decisiva, contribuendo a un clima di grande nervosismo.

Questo episodio ha consentito a Lando Norris di concludere la gara con due punti in più rispetto al pilota della Red Bull e attuale campione, Max Verstappen. Di conseguenza, la classifica mondiale si è ulteriormente complicata, rendendo la sfida per il titolo ancora più serrata.

Le dichiarazioni di Gianpiero Lambiase e di Helmut Marko, le quali lasciavano intendere che Antonelli avesse orchestrato il sorpasso volontariamente, hanno innescato un’ondata di ostilità sul web, intensificando il dibattito e le polemiche tra gli appassionati.

Mercedes condivide le informazioni con la FIA

Il team Mercedes ha messo a disposizione della FIA l’intero archivio dei dati, compresi i messaggi offensivi raccolti nell’ambito della campagna United Against Online Abuse. Secondo quanto riportato da The Race, il reparto community del team ha registrato oltre 1100 commenti considerati “gravi o sospetti” sugli account di Antonelli, registrando un incremento del 1100% rispetto a un giorno normale dopo una gara.

In aggiunta, sono stati individuati più di 330 messaggi analoghi sugli account ufficiali Mercedes, tra cui minacce di morte, insulti omofobici e critiche acerbe. Tutte queste informazioni saranno trasferite alla FIA, che sta coordinando l’iniziativa contro gli abusi online.

Di fronte a questa situazione, Antonelli ha deciso di oscurare la propria immagine del profilo sui social, nel tentativo di attirare l’attenzione sulla questione e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della sicurezza online.

