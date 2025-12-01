close global

Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

F1 Kimi Antonelli Oggi: Helmut Marko critica la Mercedes; ACCUSATO di favorire la McLaren

F1 Kimi Antonelli Oggi: Helmut Marko critica la Mercedes; ACCUSATO di favorire la McLaren

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Domenico 30° novembre 2025 in Formula 1.

El Gran Premio del Qatar ha regalato a Max Verstappen una nuova chance per contendersi il titolo piloti in questa stagione. Verstappen ha dominato la gara a Lusail, seguito sul podio da Oscar Piastri e Carlos Sainz, in una competizione che ha visto momenti di grande spettacolo e imprevedibilità. LEGGI DI PIÙ

Helmut Marko sospetta che durante il Gran Premio del Qatar McLaren e Mercedes abbiano messo in atto un gioco scorretto. LEGGI DI PIÙ

Lando Norris è rimasto intrappolato per lunghi momenti dietro Andrea Kimi Antonelli, tanto da far pensare che il britannico non avrebbe potuto superare la quinta posizione. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: spiega le CONSEGUENZE della sua prestazione in qualifica al GP del Qatar. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: afferma che batterà George Russell al GP del Qatar. LEGGI DI PIÙ

