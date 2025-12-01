F1 Kimi Antonelli Oggi: Helmut Marko critica la Mercedes; ACCUSATO di favorire la McLaren
F1 Kimi Antonelli Oggi: Helmut Marko critica la Mercedes; ACCUSATO di favorire la McLaren
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Domenico 30° novembre 2025 in Formula 1.
El Gran Premio del Qatar ha regalato a Max Verstappen una nuova chance per contendersi il titolo piloti in questa stagione. Verstappen ha dominato la gara a Lusail, seguito sul podio da Oscar Piastri e Carlos Sainz, in una competizione che ha visto momenti di grande spettacolo e imprevedibilità. LEGGI DI PIÙ
Helmut Marko sospetta che durante il Gran Premio del Qatar McLaren e Mercedes abbiano messo in atto un gioco scorretto. LEGGI DI PIÙ
Lando Norris è rimasto intrappolato per lunghi momenti dietro Andrea Kimi Antonelli, tanto da far pensare che il britannico non avrebbe potuto superare la quinta posizione. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli oggi: spiega le CONSEGUENZE della sua prestazione in qualifica al GP del Qatar. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli oggi: afferma che batterà George Russell al GP del Qatar. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: Leclerc non ha paura di lamentarsi; Hamilton spiega cosa serve per avere successo
- Oggi 03:46
F1 Oggi: Il commento sarcastico di Lewis Hamilton; Max Verstappen vince il GP del Qatar
- Oggi 03:31
F1 Kimi Antonelli Oggi: Helmut Marko critica la Mercedes; ACCUSATO di favorire la McLaren
- Oggi 03:23
Cosa succederà a Max? La Red Bull sta preparando un annuncio inaspettato sui piloti.
- Oggi 00:38
Verstappen risponde ridendo ai commenti di Brown: "Può chiamarmi Chucky"
- Oggi 00:35
Leclerc denuncia il pessimo giudizio della FIA in F1
- Ieri 23:50
Molto letto
Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas
- 25 novembre
Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas
- 25 novembre
UFFICIALE: Lewis Hamilton fa un annuncio SPETTACOLARE per Las Vegas
- 19 novembre
Il compagno di squadra di Alonso? Charles Leclerc è già in trattativa con l'Aston Martin!
- 19 novembre
Kimi Antonelli riceve GRANDI notizie sul suo futuro grazie alla Red Bull
- 19 novembre
Kimi Antonelli lancia un'ALLARME DI PERICOLO per il GP di Las Vegas
- 19 novembre