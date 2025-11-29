Andrea Kimi Antonelli ha ammesso un errore durante le qualifiche del Gran Premio del Qatar e ne ha spiegato le conseguenze.

Parlando a F1 dopo le qualifiche a Lusail, il pilota italiano della Mercedes ha dichiarato: "È stato sicuramente un grande miglioramento rispetto a ieri. Ovviamente, non sono molto soddisfatto della Q3; ho dovuto usare un treno di gomme nuovo.

Ma a dire il vero, la gomma usata non era troppo diversa da quella nuova, quindi non è stato un grosso problema. Devo solo controllare la gomma nuova durante il warm-up all'ultimo giro, perché in curva 1 ho spinto un po' troppo forte e ho perso il posteriore in un momento cruciale."

"Ho perso un po' di ritmo perché ero già a un decimo di distacco. E questo è qualcosa che non si vuole vedere dopo le prime due curve. Per il resto, dopo la grande scivolata, ho avuto qualche problema con il posteriore in generale durante il giro. Insomma, quinto posto e molto da giocare domani", ha detto.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

