Piastri batte Norris per pole; Leclerc riesce a malapena ad arrivare in Q3 nelle qualifiche Qatar GP
Piastri batte Norris per pole; Leclerc riesce a malapena ad arrivare in Q3 nelle qualifiche Qatar GP
Oscar Piastri ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Qatar, superando Lando Norris in una lotta accesa per il titolo mondiale.
L’australiano ha registrato il giro più veloce con 1:19.387, battendo il compagno di squadra di 0,108 secondi. Max Verstappen si è classificato terzo, seguito da George Russell e Kimi Antonelli.
Isack Hadjar ha chiuso al sesto posto, con Carlos Sainz e Fernando Alonso immediatamente dietro, mentre Pierre Gasly e Charles Leclerc hanno completato il top 10.
Durante la sessione Q2 sono stati eliminati Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto e Alexander Albon. Anche Lewis Hamilton, escluso nella prima fase delle qualifiche a Lusail, si è fermato al diciottesimo posto, insieme a Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Lance Stroll e Franco Colapinto.
GP del Qatar 2025: Qualifiche
|Posizione
|Pilota
|1
|Oscar Piastri
|2
|Lando Norris
|3
|Max Verstappen
|4
|George Russell
|5
|Kimi Antonelli
|6
|Isack Hadjar
|7
|Carlos Sainz
|8
|Fernando Alonso
|9
|Pierre Gasly
|10
|Charles Leclerc
|11
|Nico Hulkenberg
|12
|Liam Lawson
|13
|Oliver Bearman
|14
|Gabriel Bortoleto
|15
|Alexander Albon
|16
|Yuki Tsunoda
|17
|Esteban Ocon
|18
|Lewis Hamilton
|19
|Lance Stroll
|20
|Franco Colapinto
Correlato: Il disastro di Hamilton in qualifica al GP del Qatar
Cosa è successo nella Sprint Race del GP del Qatar?
Oscar Piastri ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar e ha rafforzato la sua lotta per il titolo al fianco di Max Verstappen e Lando Norris. Fernando Alonso e Carlos Sainz hanno concluso rispettivamente settimo e ottavo, conquistando gli ultimi due punti della Sprint Race a Losail.
George Russell e Lando Norris hanno completato il podio nella Sprint Race. Nonostante Max Verstappen abbia guadagnato posizioni al via con l'aiuto del compagno di squadra, non è riuscito a superare Norris per il terzo posto.
Kimi Antonelli ha concluso alle spalle del quattro volte campione del mondo dopo una penalità inflitta a Yuki Tsunoda. Isack Hadjar e Alexander Albon hanno completato la top ten, ma non sono riusciti a conquistare punti. Charles Leclerc ha avuto una partenza pessima e ha perso quattro posizioni, concludendo al 13° posto.
GP del Qatar 2025: Sprint
|Posizione
|Pilota
|1
|Oscar Piastri
|2
|George Russell
|3
|Lando Norris
|4
|Max Verstappen
|5
|Yuki Tsunoda
|6
|Kimi Antonelli
|7
|Fernando Alonso
|8
|Carlos Sainz
|9
|Isack Hadjar
|10
|Alexander Albon
|11
|Gabriel Bortoleto
|12
|Oliver Bearman
|13
|Charles Leclerc
|14
|Liam Lawson
|15
|Esteban Ocon
|16
|Nico Hulkenberg
|17
|Lewis Hamilton
|18
|Pierre Gasly
|19
|Franco Colapinto
|20
|Lance Stroll
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Piastri batte Norris per pole; Leclerc riesce a malapena ad arrivare in Q3 nelle qualifiche Qatar GP
- 1 ora fa
Lewis Hamilton si dichiara COLPEVOLE del crollo della Ferrari
- 37 minuti fa
Piastri CONQUISTA il titolo; Ferrari DISASTRO nel Sprint del Qatar GP
- Oggi 15:41
Il disastro di Hamilton in qualifica al GP del Qatar
- 2 ore fa
Antonelli Notizie Oggi: Umilia Hamilton in Qatar; ammette un brutto errore
- Ieri 23:45
Ferrari Notizie Oggi: Leclerc minaccia Sainz; Hamilton tocca il fondo
- Ieri 23:30
Molto letto
Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas
- 25 novembre
Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas
- 25 novembre
UFFICIALE: Lewis Hamilton fa un annuncio SPETTACOLARE per Las Vegas
- 19 novembre
Il compagno di squadra di Alonso? Charles Leclerc è già in trattativa con l'Aston Martin!
- 19 novembre
Kimi Antonelli riceve GRANDI notizie sul suo futuro grazie alla Red Bull
- 19 novembre
Kimi Antonelli lancia un'ALLARME DI PERICOLO per il GP di Las Vegas
- 19 novembre