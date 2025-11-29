Oscar Piastri ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Qatar, superando Lando Norris in una lotta accesa per il titolo mondiale.

L’australiano ha registrato il giro più veloce con 1:19.387, battendo il compagno di squadra di 0,108 secondi. Max Verstappen si è classificato terzo, seguito da George Russell e Kimi Antonelli.

Isack Hadjar ha chiuso al sesto posto, con Carlos Sainz e Fernando Alonso immediatamente dietro, mentre Pierre Gasly e Charles Leclerc hanno completato il top 10.

Durante la sessione Q2 sono stati eliminati Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto e Alexander Albon. Anche Lewis Hamilton, escluso nella prima fase delle qualifiche a Lusail, si è fermato al diciottesimo posto, insieme a Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Lance Stroll e Franco Colapinto.

GP del Qatar 2025: Qualifiche

Posizione Pilota 1 Oscar Piastri 2 Lando Norris 3 Max Verstappen 4 George Russell 5 Kimi Antonelli 6 Isack Hadjar 7 Carlos Sainz 8 Fernando Alonso 9 Pierre Gasly 10 Charles Leclerc 11 Nico Hulkenberg 12 Liam Lawson 13 Oliver Bearman 14 Gabriel Bortoleto 15 Alexander Albon 16 Yuki Tsunoda 17 Esteban Ocon 18 Lewis Hamilton 19 Lance Stroll 20 Franco Colapinto

Correlato: Il disastro di Hamilton in qualifica al GP del Qatar

Cosa è successo nella Sprint Race del GP del Qatar?

Oscar Piastri ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar e ha rafforzato la sua lotta per il titolo al fianco di Max Verstappen e Lando Norris. Fernando Alonso e Carlos Sainz hanno concluso rispettivamente settimo e ottavo, conquistando gli ultimi due punti della Sprint Race a Losail.

George Russell e Lando Norris hanno completato il podio nella Sprint Race. Nonostante Max Verstappen abbia guadagnato posizioni al via con l'aiuto del compagno di squadra, non è riuscito a superare Norris per il terzo posto.

Kimi Antonelli ha concluso alle spalle del quattro volte campione del mondo dopo una penalità inflitta a Yuki Tsunoda. Isack Hadjar e Alexander Albon hanno completato la top ten, ma non sono riusciti a conquistare punti. Charles Leclerc ha avuto una partenza pessima e ha perso quattro posizioni, concludendo al 13° posto.

GP del Qatar 2025: Sprint

Posizione Pilota 1 Oscar Piastri 2 George Russell 3 Lando Norris 4 Max Verstappen 5 Yuki Tsunoda 6 Kimi Antonelli 7 Fernando Alonso 8 Carlos Sainz 9 Isack Hadjar 10 Alexander Albon 11 Gabriel Bortoleto 12 Oliver Bearman 13 Charles Leclerc 14 Liam Lawson 15 Esteban Ocon 16 Nico Hulkenberg 17 Lewis Hamilton 18 Pierre Gasly 19 Franco Colapinto 20 Lance Stroll

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato