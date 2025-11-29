close global

﻿
Charles Leclerc, Oscar Piastri, Social, 2024

Piastri batte Norris per pole; Leclerc riesce a malapena ad arrivare in Q3 nelle qualifiche Qatar GP

Gianluca Cosentino

Gianluca Cosentino
Charles Leclerc, Oscar Piastri, Social, 2024

Oscar Piastri ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Qatar, superando Lando Norris in una lotta accesa per il titolo mondiale.

L’australiano ha registrato il giro più veloce con 1:19.387, battendo il compagno di squadra di 0,108 secondi. Max Verstappen si è classificato terzo, seguito da George Russell e Kimi Antonelli.

Isack Hadjar ha chiuso al sesto posto, con Carlos Sainz e Fernando Alonso immediatamente dietro, mentre Pierre Gasly e Charles Leclerc hanno completato il top 10.

Durante la sessione Q2 sono stati eliminati Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto e Alexander Albon. Anche Lewis Hamilton, escluso nella prima fase delle qualifiche a Lusail, si è fermato al diciottesimo posto, insieme a Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Lance Stroll e Franco Colapinto.

GP del Qatar 2025: Qualifiche

Posizione Pilota
1Oscar Piastri
2Lando Norris
3Max Verstappen
4George Russell
5Kimi Antonelli
6Isack Hadjar
7Carlos Sainz
8Fernando Alonso
9Pierre Gasly
10Charles Leclerc
11Nico Hulkenberg
12Liam Lawson
13Oliver Bearman
14Gabriel Bortoleto
15Alexander Albon
16Yuki Tsunoda
17Esteban Ocon
18Lewis Hamilton
19Lance Stroll
20Franco Colapinto

Correlato: Il disastro di Hamilton in qualifica al GP del Qatar

Cosa è successo nella Sprint Race del GP del Qatar?

Oscar Piastri ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar e ha rafforzato la sua lotta per il titolo al fianco di Max Verstappen e Lando Norris. Fernando Alonso e Carlos Sainz hanno concluso rispettivamente settimo e ottavo, conquistando gli ultimi due punti della Sprint Race a Losail.

George Russell e Lando Norris hanno completato il podio nella Sprint Race. Nonostante Max Verstappen abbia guadagnato posizioni al via con l'aiuto del compagno di squadra, non è riuscito a superare Norris per il terzo posto.

Kimi Antonelli ha concluso alle spalle del quattro volte campione del mondo dopo una penalità inflitta a Yuki Tsunoda. Isack Hadjar e Alexander Albon hanno completato la top ten, ma non sono riusciti a conquistare punti. Charles Leclerc ha avuto una partenza pessima e ha perso quattro posizioni, concludendo al 13° posto.

GP del Qatar 2025: Sprint

Posizione Pilota
1Oscar Piastri
2George Russell
3Lando Norris
4Max Verstappen
5Yuki Tsunoda
6Kimi Antonelli
7Fernando Alonso
8Carlos Sainz
9Isack Hadjar
10Alexander Albon
11Gabriel Bortoleto
12Oliver Bearman
13Charles Leclerc
14Liam Lawson
15Esteban Ocon
16Nico Hulkenberg
17Lewis Hamilton
18Pierre Gasly
19Franco Colapinto
20Lance Stroll

