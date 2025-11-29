Il disastro di Hamilton in qualifica al GP del Qatar
Il disastro di Hamilton in qualifica al GP del Qatar
Lewis Hamilton ha subito un altro disastro con la Ferrari durante le qualifiche del Gran Premio del Qatar.
Il sette volte campione del mondo è stato eliminato al primo turno di qualifiche a Losail, concludendo al 18° posto. Oltre al britannico, sono stati eliminati anche Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Lance Stroll e Franco Colapinto.
Si tratta dell'ennesima battuta d'arresto per l'ex pilota Mercedes, che sta vivendo una stagione da dimenticare con la Scuderia di Maranello. Resta da vedere cosa dirà Hamilton dopo quest'ultima amara delusione.
Correlato: Calendario e canali TV delle qualifiche e della gara sprint del GP del Qatar
Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?
Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.
"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.
Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."
Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Piastri batte Norris per pole; Leclerc riesce a malapena ad arrivare in Q3 nelle qualifiche Qatar GP
- 1 ora fa
Lewis Hamilton si dichiara COLPEVOLE del crollo della Ferrari
- 36 minuti fa
Piastri CONQUISTA il titolo; Ferrari DISASTRO nel Sprint del Qatar GP
- Oggi 15:41
Il disastro di Hamilton in qualifica al GP del Qatar
- 2 ore fa
Antonelli Notizie Oggi: Umilia Hamilton in Qatar; ammette un brutto errore
- Ieri 23:45
Ferrari Notizie Oggi: Leclerc minaccia Sainz; Hamilton tocca il fondo
- Ieri 23:30
Molto letto
Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas
- 25 novembre
Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas
- 25 novembre
UFFICIALE: Lewis Hamilton fa un annuncio SPETTACOLARE per Las Vegas
- 19 novembre
Il compagno di squadra di Alonso? Charles Leclerc è già in trattativa con l'Aston Martin!
- 19 novembre
Kimi Antonelli riceve GRANDI notizie sul suo futuro grazie alla Red Bull
- 19 novembre
Kimi Antonelli lancia un'ALLARME DI PERICOLO per il GP di Las Vegas
- 19 novembre