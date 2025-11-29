close global

Il disastro di Hamilton in qualifica al GP del Qatar

Gianluca Cosentino
Lewis Hamilton ha subito un altro disastro con la Ferrari durante le qualifiche del Gran Premio del Qatar.

Il sette volte campione del mondo è stato eliminato al primo turno di qualifiche a Losail, concludendo al 18° posto. Oltre al britannico, sono stati eliminati anche Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Lance Stroll e Franco Colapinto.

Si tratta dell'ennesima battuta d'arresto per l'ex pilota Mercedes, che sta vivendo una stagione da dimenticare con la Scuderia di Maranello. Resta da vedere cosa dirà Hamilton dopo quest'ultima amara delusione.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

