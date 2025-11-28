Condividiamo tutte le informazioni necessarie per la gara di sabato del Gran Premio del Qatar del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.

Il circuito di Lusail ospiterà la Sprint Race e le Qualifiche per la 23a gara della stagione, il 29 novembre. Fernando Alonso spera di confermare la promettente prestazione mostrata venerdì.

Nel frattempo, Carlos Sainz cercherà di fare un miracolo con un buon risultato per la Williams. Infine, Franco Colapinto spera di lasciarsi alle spalle i problemi delle ultime settimane e di partire dal fondo della griglia con la sua Alpine, dopo il rinnovo per il 2026.

Ecco tutto ciò che c'è da sapere sul programma di sabato e sui canali TV per diversi paesi dell'America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Programma GP del Qatar: sabato 29 novembre

Sprint

Italia: 16:00 / DAZN

16:00 / DAZN Argentina: 11:00. /Stella +

11:00. /Stella + Colombia: 09:00. /Stella +

09:00. /Stella + Messico: 08:00. /Fox Sport

08:00. /Fox Sport Stati Uniti (Pacifico): 07:00. /ESPN

Qualità

Italia: 20:00 /DAZN

20:00 /DAZN Argentina: 15:00 /Star +

15:00 /Star + Colombia: 13:00 /Star +

13:00 /Star + Messico: 12:00 / Fox Sports

12:00 / Fox Sports Stati Uniti (Pacifico): 23:00 /ESPN

Come si presenta la classifica del Campionato Piloti in vista del GP del Qatar?

Il Gran Premio di Las Vegas ha regalato una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di poter ancora aggiudicarsi il campionato piloti, soprattutto grazie alla disastrosa prestazione della McLaren.

Sabato al circuito di Las Vegas è iniziato con una serie di incidenti, che hanno rapidamente costretto l'ingresso di due safety car. I piloti spagnoli hanno avuto una giornata altalenante, con Alonso che non è riuscito a lasciare il segno, ma Sainz che si è assicurato uno splendido settimo posto.

Per quanto riguarda la Ferrari, è stato un vero disastro, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che non sono riusciti a competere con i primi. E Franco Colapinto, purtroppo, nonostante un ottimo piazzamento, non ha ancora conquistato un solo punto.

La grande vittoria è stata della Mercedes con un doppio podio, con Kimi Antonelli che ha conquistato un altro podio, mentre George Russell è arrivato secondo.

1. Lando Norris 390 puntos

2. Óscar Piastri 366 puntos

3. Max Verstappen 366 puntos

4. George Russell 294 puntos

5. Charles Leclerc 226 puntos

6. Lewis Hamilton 152 puntos

7. Andrea Kimi Antonelli 137 puntos

8. Alexander Albon 73 puntos

9. Isack Hadjar 51 puntos

10. Nico Hülkenberg 49 puntos

11. Carlos Sainz 48 puntos

12. Oliver Bearman 41 puntos

13. Fernando Alonso 40 puntos

14. Liam Lawson 36 puntos

15. Lance Stroll 32 puntos

16. Esteban Ocon 32 puntos

17. Yuki Tsunoda 28 puntos

18. Pierre Gasly 22 puntos

19. Gabriel Bortoleto 19 puntos

20. Franco Colapinto 0 puntos

