Oscar Piastri si è assicurato la pole position per il Gran Premio del Qatar, nel mezzo della lotta per il campionato con Lando Norris e Max Verstappen.

Fernando Alonso è arrivato quarto, dietro a George Russell e Norris. Yuki Tsunoda è arrivato quinto, davanti a Verstappen, Kimi Antonelli, Carlos Sainz, Charles Leclerc e Alexander Albon.

Il secondo turno di qualificazione non ha riservato grandi sorprese, con solo Isack Hadjar eliminato all'ultimo minuto dopo che i commissari gli hanno cancellato il tempo sul giro per aver superato i limiti della pista. Anche Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg ed Esteban Ocon sono stati eliminati.

Negli ultimi minuti della SQ1, Hamilton è riuscito ad assicurarsi la 15a posizione, l'ultimo posto per la SQ2, con il suo ultimo giro lanciato; tuttavia, Antonelli è risalito da dietro ed è riuscito a piazzarsi undicesimo. Insieme al britannico nella SQ1 c'erano Lance Stroll, Liam Lawson, Pierre Gasly e Franco Colapinto.

GP di Qatar 2025: Qualy Sprint

Posizione Pilota 1 Oscar Piastri 2 George Russell 3 Lando Norris 4 Fernando Alonso 5 Yuki Tsunoda 6 Max Verstappen 7 Kimi Antonelli 8 Carlos Sainz 9 Charles Leclerc 10 Alexander Albon 11 Isack Hadjar 12 Oliver Bearman 13 Gabriel Bortoleto 14 Nico Hulkenberg 15 Esteban Ocon 16 Lance Stroll 17 Liam Lawson 18 Lewis Hamilton 19 Pierre Gasly 20 Franco Colapinto

Cosa è successo nelle FP1 del GP del Qatar?

Fernando Alonso e Carlos Sainz sono stati sorpresi nelle FP1 del Gran Premio del Qatar. Gli spagnoli hanno concluso al terzo e quarto posto una prima sessione di prove libere dominata dalla McLaren, con Oscar Piastri in testa con il giro più veloce in 1:20.924.

Max Verstappen, che spera ancora di lottare per il titolo Piloti, ha concluso al sesto posto, molto indietro rispetto ai suoi rivali. Il resto della top 10 era composto da Isack Hadjar, Alex Albon, Charles Leclerc, Lance Stroll e Kimi Antonelli.

Fuori dalla top ten figurano nomi di spicco come Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, George Russell e Franco Colapinto, quest'ultimo con danni alla vettura dopo un incidente in pista.

GP di Qatar 2025: FP1

Posizione Pilota 1 Oscar Piastri 2 Lando Norris 3 Fernando Alonso 4 Carlos Sainz 5 Isack Hadjar 6 Max Verstappen 7 Alexander Albon 8 Charles Leclerc 9 Lance Stroll 10 Kimi Antonelli 11 Nico Hulkenberg 12 Lewis Hamilton 13 Yuki Tsunoda 14 George Russell 15 Oliver Bearman 16 Gabriel Bortoleto 17 Esteban Ocon 18 Pierre Gasly 19 Liam Lawson 20 Franco Colapinto

