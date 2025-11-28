close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Bearman, Leclerc, Sainz and Piastri walking through the Spanish GP paddock

Piastri sorprende con la pole position; Ferrari dietro Sainz nelle qualy sprint del GP del Qatar

Piastri sorprende con la pole position; Ferrari dietro Sainz nelle qualy sprint del GP del Qatar

Gianluca Cosentino
Bearman, Leclerc, Sainz and Piastri walking through the Spanish GP paddock

Oscar Piastri si è assicurato la pole position per il Gran Premio del Qatar, nel mezzo della lotta per il campionato con Lando Norris e Max Verstappen.

Fernando Alonso è arrivato quarto, dietro a George Russell e Norris. Yuki Tsunoda è arrivato quinto, davanti a Verstappen, Kimi Antonelli, Carlos Sainz, Charles Leclerc e Alexander Albon.

Il secondo turno di qualificazione non ha riservato grandi sorprese, con solo Isack Hadjar eliminato all'ultimo minuto dopo che i commissari gli hanno cancellato il tempo sul giro per aver superato i limiti della pista. Anche Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg ed Esteban Ocon sono stati eliminati.

Negli ultimi minuti della SQ1, Hamilton è riuscito ad assicurarsi la 15a posizione, l'ultimo posto per la SQ2, con il suo ultimo giro lanciato; tuttavia, Antonelli è risalito da dietro ed è riuscito a piazzarsi undicesimo. Insieme al britannico nella SQ1 c'erano Lance Stroll, Liam Lawson, Pierre Gasly e Franco Colapinto.

GP di Qatar 2025: Qualy Sprint

Posizione Pilota
1Oscar Piastri
2George Russell
3Lando Norris
4Fernando Alonso
5Yuki Tsunoda
6Max Verstappen
7Kimi Antonelli
8Carlos Sainz
9Charles Leclerc
10Alexander Albon
11Isack Hadjar
12Oliver Bearman
13Gabriel Bortoleto
14Nico Hulkenberg
15Esteban Ocon
16Lance Stroll
17Liam Lawson
18Lewis Hamilton
19Pierre Gasly
20Franco Colapinto

Correlato: Programmi TV e canali in diretta per il GP del Qatar

Cosa è successo nelle FP1 del GP del Qatar?

Fernando Alonso e Carlos Sainz sono stati sorpresi nelle FP1 del Gran Premio del Qatar. Gli spagnoli hanno concluso al terzo e quarto posto una prima sessione di prove libere dominata dalla McLaren, con Oscar Piastri in testa con il giro più veloce in 1:20.924.

Max Verstappen, che spera ancora di lottare per il titolo Piloti, ha concluso al sesto posto, molto indietro rispetto ai suoi rivali. Il resto della top 10 era composto da Isack Hadjar, Alex Albon, Charles Leclerc, Lance Stroll e Kimi Antonelli.

Fuori dalla top ten figurano nomi di spicco come Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, George Russell e Franco Colapinto, quest'ultimo con danni alla vettura dopo un incidente in pista.

GP di Qatar 2025: FP1

Posizione Pilota
1Oscar Piastri
2Lando Norris
3Fernando Alonso
4Carlos Sainz
5Isack Hadjar
6Max Verstappen
7Alexander Albon
8Charles Leclerc
9Lance Stroll
10Kimi Antonelli
11Nico Hulkenberg
12Lewis Hamilton
13Yuki Tsunoda
14George Russell
15Oliver Bearman
16Gabriel Bortoleto
17Esteban Ocon
18Pierre Gasly
19Liam Lawson
20Franco Colapinto

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

Piastri sorprende con la pole position; Ferrari dietro Sainz nelle qualy sprint del GP del Qatar
GP del Qatar

Piastri sorprende con la pole position; Ferrari dietro Sainz nelle qualy sprint del GP del Qatar

  • 1 ora fa
Lewis Hamilton tocca il fondo con la Ferrari
Ferrari

Lewis Hamilton tocca il fondo con la Ferrari

  • 9 minuti fa
Charles Leclerc ESPLODE contro Carlos Sainz e lo MINACCIA
Ferrari

Charles Leclerc ESPLODE contro Carlos Sainz e lo MINACCIA

  • 31 minuti fa
Antonelli batte Russell; Norris davanti a Verstappen nelle FP1 del GP del Qatar
GP del Qatar

Antonelli batte Russell; Norris davanti a Verstappen nelle FP1 del GP del Qatar

  • Oggi 15:45
Antonelli UMILIA Hamilton e lo ELIMINA dalle Qualifiche Sprint del GP del Qatar
GP del Qatar

Antonelli UMILIA Hamilton e lo ELIMINA dalle Qualifiche Sprint del GP del Qatar

  • 2 ore fa
Ferrari Notizie Oggi: Leclerc è d'accordo con Aston; Tutto sulla sua sostituzione; Indagine richiesta
Ferrari

Ferrari Notizie Oggi: Leclerc è d'accordo con Aston; Tutto sulla sua sostituzione; Indagine richiesta

  • Ieri 23:00
Più notizie

Molto letto

Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas

Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas

  • 25 novembre
 Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas

Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas

  • 25 novembre
 UFFICIALE: Lewis Hamilton fa un annuncio SPETTACOLARE per Las Vegas

UFFICIALE: Lewis Hamilton fa un annuncio SPETTACOLARE per Las Vegas

  • 19 novembre
 Il compagno di squadra di Alonso? Charles Leclerc è già in trattativa con l'Aston Martin!

Il compagno di squadra di Alonso? Charles Leclerc è già in trattativa con l'Aston Martin!

  • 19 novembre
 Kimi Antonelli riceve GRANDI notizie sul suo futuro grazie alla Red Bull

Kimi Antonelli riceve GRANDI notizie sul suo futuro grazie alla Red Bull

  • 19 novembre
 Kimi Antonelli lancia un'ALLARME DI PERICOLO per il GP di Las Vegas

Kimi Antonelli lancia un'ALLARME DI PERICOLO per il GP di Las Vegas

  • 19 novembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play