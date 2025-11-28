Piastri sorprende con la pole position; Ferrari dietro Sainz nelle qualy sprint del GP del Qatar
Oscar Piastri si è assicurato la pole position per il Gran Premio del Qatar, nel mezzo della lotta per il campionato con Lando Norris e Max Verstappen.
Fernando Alonso è arrivato quarto, dietro a George Russell e Norris. Yuki Tsunoda è arrivato quinto, davanti a Verstappen, Kimi Antonelli, Carlos Sainz, Charles Leclerc e Alexander Albon.
Il secondo turno di qualificazione non ha riservato grandi sorprese, con solo Isack Hadjar eliminato all'ultimo minuto dopo che i commissari gli hanno cancellato il tempo sul giro per aver superato i limiti della pista. Anche Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg ed Esteban Ocon sono stati eliminati.
Negli ultimi minuti della SQ1, Hamilton è riuscito ad assicurarsi la 15a posizione, l'ultimo posto per la SQ2, con il suo ultimo giro lanciato; tuttavia, Antonelli è risalito da dietro ed è riuscito a piazzarsi undicesimo. Insieme al britannico nella SQ1 c'erano Lance Stroll, Liam Lawson, Pierre Gasly e Franco Colapinto.
GP di Qatar 2025: Qualy Sprint
|Posizione
|Pilota
|1
|Oscar Piastri
|2
|George Russell
|3
|Lando Norris
|4
|Fernando Alonso
|5
|Yuki Tsunoda
|6
|Max Verstappen
|7
|Kimi Antonelli
|8
|Carlos Sainz
|9
|Charles Leclerc
|10
|Alexander Albon
|11
|Isack Hadjar
|12
|Oliver Bearman
|13
|Gabriel Bortoleto
|14
|Nico Hulkenberg
|15
|Esteban Ocon
|16
|Lance Stroll
|17
|Liam Lawson
|18
|Lewis Hamilton
|19
|Pierre Gasly
|20
|Franco Colapinto
Correlato: Programmi TV e canali in diretta per il GP del Qatar
Cosa è successo nelle FP1 del GP del Qatar?
Fernando Alonso e Carlos Sainz sono stati sorpresi nelle FP1 del Gran Premio del Qatar. Gli spagnoli hanno concluso al terzo e quarto posto una prima sessione di prove libere dominata dalla McLaren, con Oscar Piastri in testa con il giro più veloce in 1:20.924.
Max Verstappen, che spera ancora di lottare per il titolo Piloti, ha concluso al sesto posto, molto indietro rispetto ai suoi rivali. Il resto della top 10 era composto da Isack Hadjar, Alex Albon, Charles Leclerc, Lance Stroll e Kimi Antonelli.
Fuori dalla top ten figurano nomi di spicco come Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, George Russell e Franco Colapinto, quest'ultimo con danni alla vettura dopo un incidente in pista.
GP di Qatar 2025: FP1
|Posizione
|Pilota
|1
|Oscar Piastri
|2
|Lando Norris
|3
|Fernando Alonso
|4
|Carlos Sainz
|5
|Isack Hadjar
|6
|Max Verstappen
|7
|Alexander Albon
|8
|Charles Leclerc
|9
|Lance Stroll
|10
|Kimi Antonelli
|11
|Nico Hulkenberg
|12
|Lewis Hamilton
|13
|Yuki Tsunoda
|14
|George Russell
|15
|Oliver Bearman
|16
|Gabriel Bortoleto
|17
|Esteban Ocon
|18
|Pierre Gasly
|19
|Liam Lawson
|20
|Franco Colapinto
