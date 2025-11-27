close global

Carlos Sainz, Lewis Hamilton and Kimi Antonelli in 2025

Programmi TV e canali in diretta per il GP del Qatar

Programmi TV e canali in diretta per il GP del Qatar

Alessandro Lombardo
Carlos Sainz, Lewis Hamilton and Kimi Antonelli in 2025

Le sessioni di allenamento di F1 inizieranno venerdì 28 novembre in vista del Gran Premio 2025 in Qatar.

Il circuito di Lusail rappresenta la penultima tappa della stagione, dove Lewis Hamilton, in Ferrari, cercherà di sfruttare i recenti miglioramenti, mentre Andrea Kimi Antonelli continuerà a farsi notare come una vera rivelazione e Carlos Sainz punterà a mantenere il suo ritmo di prestazioni con la Williams.

Aston Martin e Fernando Alonso, dal canto loro, mirano a consolidare lo slancio ottenuto grazie alle spettacolari gare del pilota spagnolo. Di seguito trovi tutte le informazioni utili per venerdì, dagli orari delle sessioni ai canali televisivi dedicati per America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Pratiche Libere 1 (FP1) – Venerdì 28 novembre 2025

Inizia la giornata nel continente americano con la prima sessione di allenamenti. Ecco gli orari di inizio: Stati Uniti (fuso orario del Pacifico): 05:30 hrs Messico: 07:30 hrs Stati Uniti (fuso orario centrale): 07:30 hrs Colombia: 08:30 hrs Stati Uniti (fuso orario orientale): 08:30 hrs Argentina: 10:30 hrs Spagna e Italia: 14:30 hrs

Classifica Sprint (SQ) – Venerdì 28 novembre 2025

Ecco gli orari della sessione di qualificazione sprint: Stati Uniti (fuso orario del Pacifico): 09:30 hrs Messico: 10:30 hrs Stati Uniti (fuso orario centrale): 10:30 hrs Colombia: 11:30 hrs Stati Uniti (fuso orario orientale): 11:30 hrs Argentina: 13:30 hrs (Venerdì 21 novembre) Spagna e Italia: 17:30 hrs

Come seguire in diretta gli allenamenti di F1 in televisione

Le seguenti emittenti detengono i diritti per trasmettere la F1 direttamente da Austin. Consulta la programmazione locale:

Stati Uniti: ESPN, ESPN Deportes Spagna: DAZN Italia: Sky Sport F1 Messico: Sky Sports, Izzi Colombia: Disney+ Argentina: Disney+

Inoltre, F1TV Pro è disponibile in alcuni Paesi.

