Oscar Piastri

F1 Notizie Oggi: Risultati delle qualifiche e dello sprint in Qatar; programma e griglia di gara

F1 Notizie Oggi: Risultati delle qualifiche e dello sprint in Qatar; programma e griglia di gara

Gianluca Cosentino
Oscar Piastri

GPFans ti porta le notizie più rilevanti di sabato 29° novembre 2025 nel mondo della Formula 1.

Risultati F1 di oggi: Piastri CONQUISTA il titolo; Ferrari DISASTRO nel Sprint del Qatar GP. LEGGI DI PIÙ

Risultati Qatar GP: Piastri batte Norris per pole; Leclerc riesce a malapena ad arrivare in Q3. LEGGI DI PIÙ

GP del Qatar oggi: orari delle gare e canali TV. LEGGI DI PIÙ

GP del Qatar oggi: griglia di partenza, comprese le penalità. LEGGI DI PIÙ

