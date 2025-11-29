close global

Oscar Piastri, Charles Leclerc, McLaren, Ferrari, Bahrain, 2025

Piastri CONQUISTA il titolo; Ferrari DISASTRO nel Sprint del Qatar GP

Gianluca Cosentino
Oscar Piastri ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar e si è rifatto nella lotta per il titolo al fianco di Max Verstappen e Lando Norris.

Fernando Alonso e Carlos Sainz hanno concluso rispettivamente in settima e ottava posizione, conquistando gli ultimi due punti della sprint race a Lusail. George Russell e Lando Norris hanno completato il podio.

Sebbene Max Verstappen abbia guadagnato posizioni al via con l'aiuto del compagno di squadra, non è riuscito a superare Norris per il terzo posto. Kimi Antonelli ha concluso alle spalle del quattro volte campione del mondo dopo una penalità inflitta a Yuki Tsunoda.

Isack Hadjar e Alexander Albon hanno completato la top ten, ma non sono riusciti a conquistare punti. Charles Leclerc ha avuto una brutta partenza e ha perso quattro posizioni, arrivando addirittura al 13° posto.

GP di Qatar 2025: Sprint

Posizione Pilota
1Oscar Piastri
2George Russell
3Lando Norris
4Max Verstappen
5Yuki Tsunoda
6Kimi Antonelli
7Fernando Alonso
8Carlos Sainz
9Isack Hadjar
10Alexander Albon
11Gabriel Bortoleto
12Oliver Bearman
13Charles Leclerc
14Liam Lawson
15Esteban Ocon
16Nico Hulkenberg
17Lewis Hamilton
18Pierre Gasly
19Franco Colapinto
20Lance Stroll

Cosa è successo nelle FP1 del GP del Qatar?

Fernando Alonso e Carlos Sainz sono stati sorpresi nelle FP1 del Gran Premio del Qatar. Gli spagnoli hanno concluso al terzo e quarto posto una prima sessione di prove libere dominata dalla McLaren, con Oscar Piastri in testa con il giro più veloce in 1:20.924.

Max Verstappen, che spera ancora di lottare per il titolo Piloti, ha concluso al sesto posto, molto indietro rispetto ai suoi rivali. Il resto della top 10 era composto da Isack Hadjar, Alex Albon, Charles Leclerc, Lance Stroll e Kimi Antonelli.

Fuori dalla top ten figurano nomi di spicco come Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, George Russell e Franco Colapinto, quest'ultimo con danni alla vettura dopo un incidente in pista.

GP di Qatar 2025: FP1

Posizione Pilota
1Oscar Piastri
2Lando Norris
3Fernando Alonso
4Carlos Sainz
5Isack Hadjar
6Max Verstappen
7Alexander Albon
8Charles Leclerc
9Lance Stroll
10Kimi Antonelli
11Nico Hulkenberg
12Lewis Hamilton
13Yuki Tsunoda
14George Russell
15Oliver Bearman
16Gabriel Bortoleto
17Esteban Ocon
18Pierre Gasly
19Liam Lawson
20Franco Colapinto

