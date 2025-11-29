Piastri CONQUISTA il titolo; Ferrari DISASTRO nel Sprint del Qatar GP
Piastri CONQUISTA il titolo; Ferrari DISASTRO nel Sprint del Qatar GP
Oscar Piastri ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar e si è rifatto nella lotta per il titolo al fianco di Max Verstappen e Lando Norris.
Fernando Alonso e Carlos Sainz hanno concluso rispettivamente in settima e ottava posizione, conquistando gli ultimi due punti della sprint race a Lusail. George Russell e Lando Norris hanno completato il podio.
Sebbene Max Verstappen abbia guadagnato posizioni al via con l'aiuto del compagno di squadra, non è riuscito a superare Norris per il terzo posto. Kimi Antonelli ha concluso alle spalle del quattro volte campione del mondo dopo una penalità inflitta a Yuki Tsunoda.
Isack Hadjar e Alexander Albon hanno completato la top ten, ma non sono riusciti a conquistare punti. Charles Leclerc ha avuto una brutta partenza e ha perso quattro posizioni, arrivando addirittura al 13° posto.
GP di Qatar 2025: Sprint
|Posizione
|Pilota
|1
|Oscar Piastri
|2
|George Russell
|3
|Lando Norris
|4
|Max Verstappen
|5
|Yuki Tsunoda
|6
|Kimi Antonelli
|7
|Fernando Alonso
|8
|Carlos Sainz
|9
|Isack Hadjar
|10
|Alexander Albon
|11
|Gabriel Bortoleto
|12
|Oliver Bearman
|13
|Charles Leclerc
|14
|Liam Lawson
|15
|Esteban Ocon
|16
|Nico Hulkenberg
|17
|Lewis Hamilton
|18
|Pierre Gasly
|19
|Franco Colapinto
|20
|Lance Stroll
Correlato: Charles Leclerc ESPLODE contro Carlos Sainz e lo MINACCIA
Cosa è successo nelle FP1 del GP del Qatar?
Fernando Alonso e Carlos Sainz sono stati sorpresi nelle FP1 del Gran Premio del Qatar. Gli spagnoli hanno concluso al terzo e quarto posto una prima sessione di prove libere dominata dalla McLaren, con Oscar Piastri in testa con il giro più veloce in 1:20.924.
Max Verstappen, che spera ancora di lottare per il titolo Piloti, ha concluso al sesto posto, molto indietro rispetto ai suoi rivali. Il resto della top 10 era composto da Isack Hadjar, Alex Albon, Charles Leclerc, Lance Stroll e Kimi Antonelli.
Fuori dalla top ten figurano nomi di spicco come Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, George Russell e Franco Colapinto, quest'ultimo con danni alla vettura dopo un incidente in pista.
GP di Qatar 2025: FP1
|Posizione
|Pilota
|1
|Oscar Piastri
|2
|Lando Norris
|3
|Fernando Alonso
|4
|Carlos Sainz
|5
|Isack Hadjar
|6
|Max Verstappen
|7
|Alexander Albon
|8
|Charles Leclerc
|9
|Lance Stroll
|10
|Kimi Antonelli
|11
|Nico Hulkenberg
|12
|Lewis Hamilton
|13
|Yuki Tsunoda
|14
|George Russell
|15
|Oliver Bearman
|16
|Gabriel Bortoleto
|17
|Esteban Ocon
|18
|Pierre Gasly
|19
|Liam Lawson
|20
|Franco Colapinto
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Piastri batte Norris per pole; Leclerc riesce a malapena ad arrivare in Q3 nelle qualifiche Qatar GP
- 1 ora fa
Lewis Hamilton si dichiara COLPEVOLE del crollo della Ferrari
- 36 minuti fa
Piastri CONQUISTA il titolo; Ferrari DISASTRO nel Sprint del Qatar GP
- Oggi 15:41
Il disastro di Hamilton in qualifica al GP del Qatar
- 2 ore fa
Antonelli Notizie Oggi: Umilia Hamilton in Qatar; ammette un brutto errore
- Ieri 23:45
Ferrari Notizie Oggi: Leclerc minaccia Sainz; Hamilton tocca il fondo
- Ieri 23:30
Molto letto
Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas
- 25 novembre
Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas
- 25 novembre
UFFICIALE: Lewis Hamilton fa un annuncio SPETTACOLARE per Las Vegas
- 19 novembre
Il compagno di squadra di Alonso? Charles Leclerc è già in trattativa con l'Aston Martin!
- 19 novembre
Kimi Antonelli riceve GRANDI notizie sul suo futuro grazie alla Red Bull
- 19 novembre
Kimi Antonelli lancia un'ALLARME DI PERICOLO per il GP di Las Vegas
- 19 novembre