Oscar Piastri ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar e si è rifatto nella lotta per il titolo al fianco di Max Verstappen e Lando Norris.

Fernando Alonso e Carlos Sainz hanno concluso rispettivamente in settima e ottava posizione, conquistando gli ultimi due punti della sprint race a Lusail. George Russell e Lando Norris hanno completato il podio.

Sebbene Max Verstappen abbia guadagnato posizioni al via con l'aiuto del compagno di squadra, non è riuscito a superare Norris per il terzo posto. Kimi Antonelli ha concluso alle spalle del quattro volte campione del mondo dopo una penalità inflitta a Yuki Tsunoda.

Isack Hadjar e Alexander Albon hanno completato la top ten, ma non sono riusciti a conquistare punti. Charles Leclerc ha avuto una brutta partenza e ha perso quattro posizioni, arrivando addirittura al 13° posto.

GP di Qatar 2025: Sprint

Posizione Pilota 1 Oscar Piastri 2 George Russell 3 Lando Norris 4 Max Verstappen 5 Yuki Tsunoda 6 Kimi Antonelli 7 Fernando Alonso 8 Carlos Sainz 9 Isack Hadjar 10 Alexander Albon 11 Gabriel Bortoleto 12 Oliver Bearman 13 Charles Leclerc 14 Liam Lawson 15 Esteban Ocon 16 Nico Hulkenberg 17 Lewis Hamilton 18 Pierre Gasly 19 Franco Colapinto 20 Lance Stroll

Cosa è successo nelle FP1 del GP del Qatar?

Fernando Alonso e Carlos Sainz sono stati sorpresi nelle FP1 del Gran Premio del Qatar. Gli spagnoli hanno concluso al terzo e quarto posto una prima sessione di prove libere dominata dalla McLaren, con Oscar Piastri in testa con il giro più veloce in 1:20.924.

Max Verstappen, che spera ancora di lottare per il titolo Piloti, ha concluso al sesto posto, molto indietro rispetto ai suoi rivali. Il resto della top 10 era composto da Isack Hadjar, Alex Albon, Charles Leclerc, Lance Stroll e Kimi Antonelli.

Fuori dalla top ten figurano nomi di spicco come Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, George Russell e Franco Colapinto, quest'ultimo con danni alla vettura dopo un incidente in pista.

GP di Qatar 2025: FP1

Posizione Pilota 1 Oscar Piastri 2 Lando Norris 3 Fernando Alonso 4 Carlos Sainz 5 Isack Hadjar 6 Max Verstappen 7 Alexander Albon 8 Charles Leclerc 9 Lance Stroll 10 Kimi Antonelli 11 Nico Hulkenberg 12 Lewis Hamilton 13 Yuki Tsunoda 14 George Russell 15 Oliver Bearman 16 Gabriel Bortoleto 17 Esteban Ocon 18 Pierre Gasly 19 Liam Lawson 20 Franco Colapinto

