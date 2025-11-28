Charles Leclerc ESPLODE contro Carlos Sainz e lo MINACCIA
Charles Leclerc ha reagito aspramente contro Carlos Sainz dopo la Sprint Qualy, lanciandogli una minaccia piuttosto sorprendente.
Il pilota monegasco, intervenuto tramite radio – come si può vedere qui: lanciato il messaggio via radio – ha dichiarato: "Oggi fai così, domani non ti preoccupare, te lo farò fare anch'io, accidenti!", in riferimento a un incidente con il suo ex compagno di squadra.
In passato, Leclerc e Sainz erano stati considerati una delle coppie di piloti con il rapporto migliore del grid, ma sembra proprio che quest'ultimo sia riuscito a far scattare la pazienza di Charles, segnando un netto punto di svolta nelle dinamiche interne al team.
Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?
Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.
Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.
Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.
Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.
