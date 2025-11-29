Griglia di partenza del GP del Qatar, penalità incluse
Oscar Piastri si è assicurato la pole position per il Gran Premio del Qatar 2025 questo sabato a Lusail, mentre il suo compagno di squadra, Lando Norris, ha visto compromesse le sue speranze di titolo per questo fine settimana.
Piastri ha brillato in Qatar quest'anno, conquistando la pole e la vittoria in volata, e ora si aggiudica la pole del GP. Questo mette Norris sotto un'enorme pressione per superare il compagno di squadra domenica o vedere la lotta per il campionato decisa ad Abu Dhabi.
Il campione in carica Max Verstappen si è qualificato terzo e si schiererà al fianco di George Russell in griglia per il GP del Qatar. Kimi Antonelli è arrivato quinto.
Il pilota della Ferrari Lewis Hamilton è stato tutt'altro che competitivo dopo essere stato eliminato in Q1. Il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, è riuscito ad accedere alla Q3, sebbene la sua sessione sia stata caratterizzata da difficoltà.
Carlos Sainz e la Williams sono stati convocati dai commissari per una partenza pericolosa, sebbene non ci sia ancora un verdetto dall'inchiesta.
GP del Qatar 2025: Griglia di partenza
|Posizione
|Pilota
|1
|Oscar Piastri
|2
|Lando Norris
|3
|Max Verstappen
|4
|George Russell
|5
|Kimi Antonelli
|6
|Isack Hadjar
|7
|Carlos Sainz
|8
|Fernando Alonso
|9
|Pierre Gasly
|10
|Charles Leclerc
|11
|Nico Hulkenberg
|12
|Liam Lawson
|13
|Oliver Bearman
|14
|Gabriel Bortoleto
|15
|Alexander Albon
|16
|Yuki Tsunoda
|17
|Esteban Ocon
|18
|Lewis Hamilton
|19
|Lance Stroll
|20
|Franco Colapinto
Cosa è successo nella Sprint Race del GP del Qatar?
Oscar Piastri ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar e ha rafforzato la sua lotta per il titolo al fianco di Max Verstappen e Lando Norris. Fernando Alonso e Carlos Sainz hanno concluso rispettivamente settimo e ottavo, conquistando gli ultimi due punti della Sprint Race a Losail.
George Russell e Lando Norris hanno completato il podio nella Sprint Race. Nonostante Max Verstappen abbia guadagnato posizioni al via con l'aiuto del compagno di squadra, non è riuscito a superare Norris per il terzo posto.
Kimi Antonelli ha concluso alle spalle del quattro volte campione del mondo dopo una penalità inflitta a Yuki Tsunoda. Isack Hadjar e Alexander Albon hanno completato la top ten, ma non sono riusciti a conquistare punti. Charles Leclerc ha avuto una partenza pessima e ha perso quattro posizioni, concludendo al 13° posto.
GP del Qatar 2025: Sprint
|Posizione
|Pilota
|1
|Oscar Piastri
|2
|George Russell
|3
|Lando Norris
|4
|Max Verstappen
|5
|Yuki Tsunoda
|6
|Kimi Antonelli
|7
|Fernando Alonso
|8
|Carlos Sainz
|9
|Isack Hadjar
|10
|Alexander Albon
|11
|Gabriel Bortoleto
|12
|Oliver Bearman
|13
|Charles Leclerc
|14
|Liam Lawson
|15
|Esteban Ocon
|16
|Nico Hulkenberg
|17
|Lewis Hamilton
|18
|Pierre Gasly
|19
|Franco Colapinto
|20
|Lance Stroll
