Oscar Piastri and Lando Norris

Griglia di partenza del GP del Qatar, penalità incluse

Griglia di partenza del GP del Qatar, penalità incluse

Gianluca Cosentino
Oscar Piastri and Lando Norris

Oscar Piastri si è assicurato la pole position per il Gran Premio del Qatar 2025 questo sabato a Lusail, mentre il suo compagno di squadra, Lando Norris, ha visto compromesse le sue speranze di titolo per questo fine settimana.

Piastri ha brillato in Qatar quest'anno, conquistando la pole e la vittoria in volata, e ora si aggiudica la pole del GP. Questo mette Norris sotto un'enorme pressione per superare il compagno di squadra domenica o vedere la lotta per il campionato decisa ad Abu Dhabi.

Il campione in carica Max Verstappen si è qualificato terzo e si schiererà al fianco di George Russell in griglia per il GP del Qatar. Kimi Antonelli è arrivato quinto.

Il pilota della Ferrari Lewis Hamilton è stato tutt'altro che competitivo dopo essere stato eliminato in Q1. Il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, è riuscito ad accedere alla Q3, sebbene la sua sessione sia stata caratterizzata da difficoltà.

Carlos Sainz e la Williams sono stati convocati dai commissari per una partenza pericolosa, sebbene non ci sia ancora un verdetto dall'inchiesta.

GP del Qatar 2025: Griglia di partenza

Posizione Pilota
1Oscar Piastri
2Lando Norris
3Max Verstappen
4George Russell
5Kimi Antonelli
6Isack Hadjar
7Carlos Sainz
8Fernando Alonso
9Pierre Gasly
10Charles Leclerc
11Nico Hulkenberg
12Liam Lawson
13Oliver Bearman
14Gabriel Bortoleto
15Alexander Albon
16Yuki Tsunoda
17Esteban Ocon
18Lewis Hamilton
19Lance Stroll
20Franco Colapinto

Cosa è successo nella Sprint Race del GP del Qatar?

Oscar Piastri ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar e ha rafforzato la sua lotta per il titolo al fianco di Max Verstappen e Lando Norris. Fernando Alonso e Carlos Sainz hanno concluso rispettivamente settimo e ottavo, conquistando gli ultimi due punti della Sprint Race a Losail.

George Russell e Lando Norris hanno completato il podio nella Sprint Race. Nonostante Max Verstappen abbia guadagnato posizioni al via con l'aiuto del compagno di squadra, non è riuscito a superare Norris per il terzo posto.

Kimi Antonelli ha concluso alle spalle del quattro volte campione del mondo dopo una penalità inflitta a Yuki Tsunoda. Isack Hadjar e Alexander Albon hanno completato la top ten, ma non sono riusciti a conquistare punti. Charles Leclerc ha avuto una partenza pessima e ha perso quattro posizioni, concludendo al 13° posto.

GP del Qatar 2025: Sprint

Posizione Pilota
1Oscar Piastri
2George Russell
3Lando Norris
4Max Verstappen
5Yuki Tsunoda
6Kimi Antonelli
7Fernando Alonso
8Carlos Sainz
9Isack Hadjar
10Alexander Albon
11Gabriel Bortoleto
12Oliver Bearman
13Charles Leclerc
14Liam Lawson
15Esteban Ocon
16Nico Hulkenberg
17Lewis Hamilton
18Pierre Gasly
19Franco Colapinto
20Lance Stroll

