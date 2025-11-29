Griglia di partenza del GP del Qatar, penalità incluse

Oscar Piastri si è assicurato la pole position per il Gran Premio del Qatar 2025 questo sabato a Lusail, mentre il suo compagno di squadra, Lando Norris, ha visto compromesse le sue speranze di titolo per questo fine settimana.

Piastri ha brillato in Qatar quest'anno, conquistando la pole e la vittoria in volata, e ora si aggiudica la pole del GP. Questo mette Norris sotto un'enorme pressione per superare il compagno di squadra domenica o vedere la lotta per il campionato decisa ad Abu Dhabi.

Il campione in carica Max Verstappen si è qualificato terzo e si schiererà al fianco di George Russell in griglia per il GP del Qatar. Kimi Antonelli è arrivato quinto.

Il pilota della Ferrari Lewis Hamilton è stato tutt'altro che competitivo dopo essere stato eliminato in Q1. Il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, è riuscito ad accedere alla Q3, sebbene la sua sessione sia stata caratterizzata da difficoltà.

Carlos Sainz e la Williams sono stati convocati dai commissari per una partenza pericolosa, sebbene non ci sia ancora un verdetto dall'inchiesta.

GP del Qatar 2025: Griglia di partenza

Posizione Pilota 1 Oscar Piastri 2 Lando Norris 3 Max Verstappen 4 George Russell 5 Kimi Antonelli 6 Isack Hadjar 7 Carlos Sainz 8 Fernando Alonso 9 Pierre Gasly 10 Charles Leclerc 11 Nico Hulkenberg 12 Liam Lawson 13 Oliver Bearman 14 Gabriel Bortoleto 15 Alexander Albon 16 Yuki Tsunoda 17 Esteban Ocon 18 Lewis Hamilton 19 Lance Stroll 20 Franco Colapinto

Correlato: Orari e canali TV del GP del Qatar

Cosa è successo nella Sprint Race del GP del Qatar?

Oscar Piastri ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar e ha rafforzato la sua lotta per il titolo al fianco di Max Verstappen e Lando Norris. Fernando Alonso e Carlos Sainz hanno concluso rispettivamente settimo e ottavo, conquistando gli ultimi due punti della Sprint Race a Losail.

George Russell e Lando Norris hanno completato il podio nella Sprint Race. Nonostante Max Verstappen abbia guadagnato posizioni al via con l'aiuto del compagno di squadra, non è riuscito a superare Norris per il terzo posto.

Kimi Antonelli ha concluso alle spalle del quattro volte campione del mondo dopo una penalità inflitta a Yuki Tsunoda. Isack Hadjar e Alexander Albon hanno completato la top ten, ma non sono riusciti a conquistare punti. Charles Leclerc ha avuto una partenza pessima e ha perso quattro posizioni, concludendo al 13° posto.

GP del Qatar 2025: Sprint

Posizione Pilota 1 Oscar Piastri 2 George Russell 3 Lando Norris 4 Max Verstappen 5 Yuki Tsunoda 6 Kimi Antonelli 7 Fernando Alonso 8 Carlos Sainz 9 Isack Hadjar 10 Alexander Albon 11 Gabriel Bortoleto 12 Oliver Bearman 13 Charles Leclerc 14 Liam Lawson 15 Esteban Ocon 16 Nico Hulkenberg 17 Lewis Hamilton 18 Pierre Gasly 19 Franco Colapinto 20 Lance Stroll

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!