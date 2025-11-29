Orari e canali TV del GP del Qatar
Vi presentiamo tutte le informazioni necessarie per vivere la giornata di domenica al Gran Premio del Qatar della stagione 2025 del Campionato Mondiale di Formula 1.
Il circuito di Lusail ospiterà il 30 novembre la ventitreesima gara del calendario. Fernando Alonso punta a proseguire il rendimento entusiasmante mostrato venerdì, mentre Carlos Sainz cercherà, con Williams, un risultato significativo che possa segnarne la ripartenza.
Franco Colapinto, dopo le difficoltà delle ultime settimane, intende riscattarsi con la sua Alpine, confermata per il 2026, e risalire le classifiche. Qui trovi tutti i dettagli sugli orari delle gare e i canali televisivi per seguire l’evento, che interesserà tifosi in Italia, Spagna, America Latina e Stati Uniti.
Organizzare al meglio la propria visione diventa fondamentale per non perdere nemmeno un istante di questo appuntamento ricco di emozioni, in cui ogni giro e ogni sorpasso si trasformeranno in momenti indimenticabili per appassionati e addetti al settore.
Orari GP del Qatar: Domenica 30 novembre
Gara
- Spagna: 20:00 hrs. / DAZN
- Argentina: 15:00 hrs. / Star+
- Colombia: 13:00 hrs. / Star+
- Messico: 12:00 hrs. / Fox Sports
- Stati Uniti (Pacifico): 11:00 hrs. / ESPN
Cosa è successo nelle qualifiche del GP del Qatar?
Oscar Piastri si è assicurato la pole position per il GP del Qatar dopo aver battuto Lando Norris nel bel mezzo della battaglia per il campionato del mondo. L'australiano ha stabilito il giro più veloce con un tempo di 1:19.387 secondi, precedendo il compagno di squadra di 0,108 secondi.
Max Verstappen è arrivato terzo, seguito da George Russell e Kimi Antonelli. Isack Hadjar si è classificato sesto, con Carlos Sainz e Fernando Alonso alle sue spalle. Pierre Gasly e Charles Leclerc hanno completato la top 10 del Gran Premio del Qatar.
Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto e Alex Albon sono stati eliminati durante la Q2. Lewis Hamilton è stato eliminato nel primo turno di qualificazione a Losail, concludendo al 18° posto. Oltre al britannico, sono stati eliminati anche Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Lance Stroll e Franco Colapinto.
