F1 Oggi: Hamilton spiega la sua gelosia per Antonelli; Programmi TV e canali in diretta per il GP del Qatar
GPFans ti porta le notizie più interessanti di mercoledì 26° novembre 2025 in Formula 1.
Le sessioni di allenamento di F1 inizieranno venerdì 28 novembre in vista del Gran Premio 2025 in Qatar. LEGGI DI PIÙ
Carlos Sainz ha concluso il Gran Premio di Las Vegas con sensazioni contrastanti: è stato il miglior pilota della Williams, realizzando un quinto posto che ha evidenziato la sua costanza e il potenziale della monoposto. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli ha svelato il segreto che lo ha portato sul podio al Gran Premio di Las Vegas. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton ha confessato di provare una certa invidia nei confronti di Andrea Kimi Antonelli e ha evidenziato le strategie adottate dalla Mercedes, strategie che Ferrari non ha scelto di implementare per lui. LEGGI DI PIÙ
Il team McLaren in Formula 1 a Las Vegas ha visto Lando Norris e Oscar Piastri squalificati a causa di un'usura eccessiva della piastra inferiore. Oggi ripercorriamo alcune squalifiche insolite che hanno segnato la storia della disciplina, inclusa una vicenda legata a Lewis Hamilton. LEGGI DI PIÙ
