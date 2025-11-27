La richiesta PARTICOLARE di Antonelli a Las Vegas

Andrea Kimi Antonelli ha svelato il segreto che lo ha portato sul podio al Gran Premio di Las Vegas.

La sua prestazione, resa decisiva dalla squalifica che ha escluso le due vetture della McLaren, ha trasformato un inizio in quinta posizione in un risultato eccezionale. Affrontando la sfida tecnica degli pneumatici duri per ben 48 giri, il pilota Mercedes ha saputo trasformare una situazione inaspettata in un successo davvero notevole.

Durante gli ultimi giri della gara, Antonelli ha raccontato le emozioni provate nel dialogo stretto con le gomme. "Durante gli ultimi 20 giri, ho comunicato costantemente con gli pneumatici sulla lunga rettilinea, implorandoli di resistere fino al traguardo", ha dichiarato. Con queste parole il pilota ha sottolineato come quella prestazione rappresenti, fino ad ora, la sua migliore gara in Formula 1.

Fino a quando dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Il pilota italiano ha recentemente ottenuto una nuova estensione contrattuale con la Mercedes, nonostante i numerosi rumors che avevano messo in dubbio il suo futuro dopo una prima stagione ricca di sfide. La squadra tedesca ha confermato che Antonelli continuerà a correre per il Campionato Mondiale 2026, affiancando il compagno George Russell. Questo rinnovo testimonia l’impegno del team nel valorizzare il talento emergente e nel costruire un progetto solido per il futuro.

L’estensione, che garantisce al pilota un contratto fino alla fine del 2026, riflette la fiducia di Toto Wolff e dell’intera organizzazione nella sua abilità. Nonostante un periodo segnato da alcuni risultati deludenti nel 2025 e dalle speculazioni legate alla possibile concorrenza di Max Verstappen, il team ha messo a tacere i dubbi rinnovando il legame con Antonelli, confermandone così il ruolo centrale all’interno del progetto Mercedes.

