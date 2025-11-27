Hamilton spiega la sua gelosia per Antonelli

Lewis Hamilton ha confessato di provare una certa invidia nei confronti di Andrea Kimi Antonelli e ha evidenziato le strategie adottate dalla Mercedes, strategie che Ferrari non ha scelto di implementare per lui.

Dopo aver assistito al fatto che Antonelli è riuscito a sostenere 48 giri con le gomme dure, la realtà ha premiato lo spirito audace dell’approccio italiano. Il pilota britannico ha sottolineato come avrebbe desiderato vedere tattiche altrettanto audaci, simili a quelle utilizzate dalla Mercedes per la giovane promessa del motorsport, definendo la gara “poco stimolante” per lui.

Correlato: UFFICIALE: Ferrari blinda il team con un ACCORDO TOP appena annunciato!

Pensare alla competizione persino nei sogni

Le critiche secondo cui avrebbe dovuto dedicare ancora più attenzione alle corse non lo turbano: "Non è affatto così. Mi sveglio pensando alle gare e, al punto, anche quando dormo, la pista è sempre nella mia mente. A volte, però, ho bisogno di imparare a lasciarmi andare e rilassarmi". Nonostante le grandi aspettative riposte per la stagione in Ferrari, gli italiani non sono ancora riusciti a conquistare una vittoria in Grande Premio nel 2025.

Hamilton ha evidenziato lo sforzo collettivo per migliorare la situazione, sottolineando il proprio impegno: "Ognuno di noi deve dare il proprio contributo. So che in questo team arde una passione immensa in ogni componente, e sono profondamente grato per l’impegno straordinario che, settimana dopo settimana, si manifesta in fabbrica".

Il campione ha aggiunto: "Siamo Ferrari, il che comporta che ogni nostra azione venga osservata in maniera intensa, talvolta con giudizi critici; ma ci impegniamo a cambiare quella percezione. Nonostante le difficoltà e gli alti e bassi, regna un’armonia significativa all’interno del gruppo. Ogni lezione appresa in questo anno ci prepara a costruire un futuro migliore".

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!