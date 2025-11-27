Antonelli crea grande angoscia a Sainz
Antonelli crea grande angoscia a Sainz
Carlos Sainz ha concluso il Gran Premio di Las Vegas con sensazioni contrastanti: è stato il miglior pilota della Williams, realizzando un quinto posto che ha evidenziato la sua costanza e il potenziale della monoposto.
Il pilota spagnolo ha vissuto uno dei weekend più completi della stagione, partendo dalla terza posizione in griglia e ottenendo risultati in linea con le capacità della vettura.
Al termine della gara, Sainz ha illustrato i suoi obiettivi per le prossime competizioni. "Abbiamo ancora due corse a lunga distanza e una sprint, ma questi punti rappresentano un aiuto fondamentale, soprattutto considerando quello che avremmo dovuto ottenere ad Austin e in Messico", ha dichiarato il pilota.
Ha poi aggiunto: "Purtroppo, Antonelli è riuscito a gestire al meglio il degrado delle gomme e ha migliorato i suoi tempi nel finale."
Correlato: UFFICIALE: Ferrari blinda il team con un ACCORDO TOP appena annunciato!
Per quanti anni Carlos Sainz ha firmato con la Williams?
Lunedì è stato finalmente annunciato che Sainz proseguirà la sua carriera in Formula 1 con la Williams. Per lungo tempo, Audi sembrava in vantaggio, ma il pilota spagnolo non intravedeva alcun beneficio in quell’opzione. Anche Red Bull e Mercedes hanno mostrato interesse per Sainz, mentre Alpine ha elogiato le sue prestazioni. Alla fine, la scelta è ricaduta sulla Williams, decisione a cui Sainz ha dedicato grande riflessione.
In un comunicato stampa, il team britannico ha fornito i dettagli del contratto: "Williams Racing ha annunciato oggi che Carlos Sainz completerà la formazione dei piloti per la stagione 2025 del Campionato Mondiale di Formula 1 della FIA e oltre. Con un decennio di esperienza alle spalle, Sainz si unirà alla Williams in provenienza dalla Scuderia Ferrari con un contratto di due anni, corredato da opzioni di estensione. Nel 2025, correrà insieme ad Alex Albon, in quella che si prospetta come l’era della nuova regolamentazione in F1, in cui la coppia ambisce a riportare il team ai vertici della griglia, continuando a competere con il numero 55."
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Antonelli crea grande angoscia a Sainz
- 38 minuti fa
Programmi TV e canali in diretta per il GP del Qatar
- 1 ora fa
Antonelli Notizie Oggi: Elogi di Wolff; Esplodono contro FIA; discute punizione di Las Vegas
- Ieri 23:00
F1 Ferrari Oggi: Charles Leclerc 'in contatto' con i rivali; Lewis Hamilton accusato di aver abbandonato
- Ieri 22:00
Hamilton Notizie Oggi: Accusato di abbandono; Parlano della partenza; Avvertimento nemico
- Ieri 21:00
Mercedes chiarisce tutto sulla punizione di Antonelli a Las Vegas
- Ieri 19:00
Molto letto
Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas
- 25 novembre
Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas
- 25 novembre
UFFICIALE: Lewis Hamilton fa un annuncio SPETTACOLARE per Las Vegas
- 19 novembre
Il compagno di squadra di Alonso? Charles Leclerc è già in trattativa con l'Aston Martin!
- 19 novembre
Kimi Antonelli riceve GRANDI notizie sul suo futuro grazie alla Red Bull
- 19 novembre
Kimi Antonelli lancia un'ALLARME DI PERICOLO per il GP di Las Vegas
- 19 novembre