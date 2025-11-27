Antonelli crea grande angoscia a Sainz

Carlos Sainz ha concluso il Gran Premio di Las Vegas con sensazioni contrastanti: è stato il miglior pilota della Williams, realizzando un quinto posto che ha evidenziato la sua costanza e il potenziale della monoposto.

Il pilota spagnolo ha vissuto uno dei weekend più completi della stagione, partendo dalla terza posizione in griglia e ottenendo risultati in linea con le capacità della vettura.

Al termine della gara, Sainz ha illustrato i suoi obiettivi per le prossime competizioni. "Abbiamo ancora due corse a lunga distanza e una sprint, ma questi punti rappresentano un aiuto fondamentale, soprattutto considerando quello che avremmo dovuto ottenere ad Austin e in Messico", ha dichiarato il pilota.

Ha poi aggiunto: "Purtroppo, Antonelli è riuscito a gestire al meglio il degrado delle gomme e ha migliorato i suoi tempi nel finale."

Per quanti anni Carlos Sainz ha firmato con la Williams?

Lunedì è stato finalmente annunciato che Sainz proseguirà la sua carriera in Formula 1 con la Williams. Per lungo tempo, Audi sembrava in vantaggio, ma il pilota spagnolo non intravedeva alcun beneficio in quell’opzione. Anche Red Bull e Mercedes hanno mostrato interesse per Sainz, mentre Alpine ha elogiato le sue prestazioni. Alla fine, la scelta è ricaduta sulla Williams, decisione a cui Sainz ha dedicato grande riflessione.

In un comunicato stampa, il team britannico ha fornito i dettagli del contratto: "Williams Racing ha annunciato oggi che Carlos Sainz completerà la formazione dei piloti per la stagione 2025 del Campionato Mondiale di Formula 1 della FIA e oltre. Con un decennio di esperienza alle spalle, Sainz si unirà alla Williams in provenienza dalla Scuderia Ferrari con un contratto di due anni, corredato da opzioni di estensione. Nel 2025, correrà insieme ad Alex Albon, in quella che si prospetta come l’era della nuova regolamentazione in F1, in cui la coppia ambisce a riportare il team ai vertici della griglia, continuando a competere con il numero 55."

