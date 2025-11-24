F1 Ferrari Oggi: La confessione di Lewis Hamilton che farà infuriare; Le parole che risuonano profondamente
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Lunedì 24° novembre 2025 in Formula 1.
Lewis Hamilton ha riflettuto sull’eliminazione in Q1 al Gran Premio di Las Vegas. Il sette volte campione di Formula 1 ha ammesso che le sue prestazioni non sono state all’altezza, con il risultato di una decima posizione in gara che conferma una giornata decisamente difficile. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton ha definito la sua prima stagione con Ferrari la peggiore della sua carriera, a seguito di un weekend deludente al Gran Premio di Las Vegas. LEGGI DI PIÙ
Il Gran Premio di Las Vegas ha intensificato la sfida per il secondo posto nel Campionato Costruttori, con la Red Bull che, contro ogni previsione, continua a nutrire ambizioni importanti nonostante la netta supremazia della McLaren. LEGGI DI PIÙ
Il Gran Premio di Las Vegas ha offerto una gara spettacolare, in cui Max Verstappen ha riaffermato le sue ambizioni al titolo piloti, approfittando del clamoroso crollo della McLaren. LEGGI DI PIÙ
