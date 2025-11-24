Ecco la situazione del campionato piloti dopo il GP di Las Vegas
Il Gran Premio di Las Vegas ha offerto una gara spettacolare, in cui Max Verstappen ha riaffermato le sue ambizioni al titolo piloti, approfittando del clamoroso crollo della McLaren.
Sabato, al Circuito di Las Vegas, l'inizio è stato piuttosto caotico: numerose vetture in pista hanno costretto l'intervento di due safety car. La giornata per i piloti spagnoli è stata altalenante: mentre Fernando Alonso ha faticato a lasciare il segno, Carlos Sainz si è distinto con una solida settima posizione.
I Ferrari, invece, hanno vissuto una performance drammatica, poiché Lewis Hamilton e Charles Leclerc non sono riusciti a competere nella parte alta della griglia. Anche Franco Colapinto, nonostante un finale promettente, non è riuscito a riscattarsi con punti. Nel frattempo, Mercedes ha brillato, con Andrea Kimi Antonelli sul podio e George Russell che ha conquistato il secondo posto.
Come procede il Campionato Piloti di F1 2025?
- 1. Lando Norris 390 punti
- 2. Óscar Piastri 366 punti
- 3. Max Verstappen 366 punti
- 4. George Russell 294 punti
- 5. Charles Leclerc 226 punti
- 6. Lewis Hamilton 152 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 137 punti
- 8. Alexander Albon 73 punti
- 9. Isack Hadjar 51 punti
- 10. Nico Hülkenberg 49 punti
- 11. Carlos Sainz 48 punti
- 12. Oliver Bearman 41 punti
- 13. Fernando Alonso 40 punti
- 14. Liam Lawson 36 punti
- 15. Lance Stroll 32 punti
- 16. Esteban Ocon 32 punti
- 17. Yuki Tsunoda 28 punti
- 18. Pierre Gasly 22 punti
- 19. Gabriel Bortoleto 19 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
