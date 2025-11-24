Ecco la situazione del campionato piloti dopo il GP di Las Vegas

Il Gran Premio di Las Vegas ha offerto una gara spettacolare, in cui Max Verstappen ha riaffermato le sue ambizioni al titolo piloti, approfittando del clamoroso crollo della McLaren.

Sabato, al Circuito di Las Vegas, l'inizio è stato piuttosto caotico: numerose vetture in pista hanno costretto l'intervento di due safety car. La giornata per i piloti spagnoli è stata altalenante: mentre Fernando Alonso ha faticato a lasciare il segno, Carlos Sainz si è distinto con una solida settima posizione.

I Ferrari, invece, hanno vissuto una performance drammatica, poiché Lewis Hamilton e Charles Leclerc non sono riusciti a competere nella parte alta della griglia. Anche Franco Colapinto, nonostante un finale promettente, non è riuscito a riscattarsi con punti. Nel frattempo, Mercedes ha brillato, con Andrea Kimi Antonelli sul podio e George Russell che ha conquistato il secondo posto.

Come procede il Campionato Piloti di F1 2025?

1. Lando Norris 390 punti

2. Óscar Piastri 366 punti

3. Max Verstappen 366 punti

4. George Russell 294 punti

5. Charles Leclerc 226 punti

6. Lewis Hamilton 152 punti

7. Andrea Kimi Antonelli 137 punti

8. Alexander Albon 73 punti

9. Isack Hadjar 51 punti

10. Nico Hülkenberg 49 punti

11. Carlos Sainz 48 punti

12. Oliver Bearman 41 punti

13. Fernando Alonso 40 punti

14. Liam Lawson 36 punti

15. Lance Stroll 32 punti

16. Esteban Ocon 32 punti

17. Yuki Tsunoda 28 punti

18. Pierre Gasly 22 punti

19. Gabriel Bortoleto 19 punti

20. Franco Colapinto 0 punti

