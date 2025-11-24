La confessione di Hamilton sulla Ferrari che farà infuriare il mondo

Lewis Hamilton ha riflettuto sull’eliminazione in Q1 al Gran Premio di Las Vegas. Il sette volte campione di Formula 1 ha ammesso che le sue prestazioni non sono state all’altezza, con il risultato di una decima posizione in gara che conferma una giornata decisamente difficile.

I venti piloti si sono trovati ad affrontare condizioni estreme durante le qualifiche, con un violento acquazzone e l’utilizzo di gomme da pioggia. In questo scenario, trovare il giusto equilibrio tra velocità e la prevenzione di errori costosi è stato un vero banco di prova, soprattutto per chi, come Hamilton, aveva già brillato in situazioni simili in passato.

Nonostante le esperienze positive in condizioni analoghe, Hamilton non è riuscito a impostare un tempo competitivo che gli consentisse di accedere al Q2. Di conseguenza, il pilota britannico ha dovuto partire dalla ultima posizione del Grande Premio, aggravando ulteriormente una situazione già complicata.

Questo risultato arriva in un momento particolarmente critico per Ferrari, specialmente dopo le dure critiche mosse dal presidente del team, John Elkann, nei giorni scorsi alla gara. Le tensioni interne e i commenti aspri hanno contribuito a rendere questo weekend un periodo di grande sfida per la scuderia italiana.

La sfida in qualifica per Hamilton

Il pilota ha spiegato ai media che la temperatura insufficiente delle gomme è stato il principale problema. Con evidente delusione ha commentato:

"Non ho parole per spiegare come sia andata. Non è stato ciò che mi aspettavo. Non sono riuscito a raggiungere la temperatura ideale delle gomme, la vettura ha manifestato un forte sottosterzo e, in più, uno dei freni anteriori sembrava surriscaldato, rendendo difficile una frenata corretta nelle curve."

Ha aggiunto: "È estremamente frustrante. In P3 la vettura sembrava perfetta e pensavo che la giornata potesse rivelarsi positiva, ma è finita per essere la peggiore di tutte. Non avrebbe potuto andare peggio."

Nonostante tutti questi problemi, Hamilton è riuscito a risalire soltanto fino alla decima posizione in gara.

