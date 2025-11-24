Ecco la situazione del Campionato Costruttori dopo il GP di Las Vegas

Il Gran Premio di Las Vegas ha intensificato la sfida per il secondo posto nel Campionato Costruttori, con la Red Bull che, contro ogni previsione, continua a nutrire ambizioni importanti nonostante la netta supremazia della McLaren.

Al Gran Premio di Interlagos, l’impressionante talento di Max Verstappen si è ancora una volta messo in luce, mostrando una determinazione straordinaria: in una partenza estremamente combattuta ha saputo imprimere ritmi vertiginosi e, spingendosi al massimo, ha conquistato un’altra vittoria decisiva nel prosieguo della stagione.

Mercedes ha consolidato la propria posizione al secondo posto grazie a una prestazione impeccabile, ottenendo un doppio podio: Russell si è piazzato al secondo mentre Antonelli ha conquistato un importante terzo, contribuendo al successo del team.

Al contrario, la Ferrari ha confermato una prestazione altalenante, con Leclerc e Lewis Hamilton che hanno faticato a contendere con i piloti di vertice, evidenziando le difficoltà affrontate durante la stagione. La sfida è stata particolarmente accesa, dimostrando la competitività in pista e rendendo la gara un elemento cruciale nella corsa al campionato.

Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP di Las Vegas?

1. McLaren – 756 punti

2. Mercedes – 431 punti

3. Red Bull Racing – 391 punti

4. Ferrari – 378 punti

5. Williams – 121 punti

6. Racing Bulls – 90 punti

7. Haas – 73 punti

8. Aston Martin – 72 punti

9. Kick Sauber – 68 punti

10. Alpine – 22 punti

