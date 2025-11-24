LA COSA PEGGIORE DELLA SUA VITA! Le parole di Hamilton che risuonano profondamente in Ferrari

Lewis Hamilton ha definito la sua prima stagione con Ferrari la peggiore della sua carriera, a seguito di un weekend deludente al Gran Premio di Las Vegas.

Il pilota britannico, in gara in Formula 1 dal 2007, affronta ora la sua prima stagione senza salire sul podio dopo il tanto discusso passaggio da Mercedes alla scuderia italiana.

La qualificazione a Las Vegas si è rivelata un vero disastro per Hamilton. Durante la sessione Q1, segnata dalla pioggia, si è classificato ultimo con il tempo più lento. In gara, il pilota è riuscito a recuperare terreno arrivando decimo, posizione che, dopo la squalifica di entrambe le McLaren, è salita a ottavo.

Un risultato che non consola il pilota, il quale ha ammesso al termine della prova: "Mi sento terribile. Senza dubbio, questa è la peggiore stagione e, per quanto ci lotti, le cose vanno da male a peggior. Do il massimo, dentro e fuori dalla vettura."

Hamilton sui punti e le prestazioni

Hamilton ha commentato queste parole durante un'intervista a Sky Sports F1 dopo la gara. Inoltre, non si è detto entusiasta riguardo alla battaglia per il secondo posto nel campionato costruttori, a fianco di Red Bull e Mercedes.

"Non so nemmeno quanti punti ci siano, ma con la mia prestazione attuale siamo già al limite", ha affermato. Il pilota britannico non prevede di poter migliorare in modo significativo il resto della stagione.

Hamilton ha iniziato la giornata a Las Vegas come il primo pilota Ferrari dal 2009 e, dopo una qualificazione disastrosa, ha preso partenza dalla coda della griglia. Ha avviato la gara con gomme rigide, riuscendo a scalare fino alla dodicesima posizione durante il terzo pit stop.

Tuttavia, è stato costretto a passare a gomme a mescole medie prima del previsto, incontrando difficoltà nella gestione dell'usura degli pneumatici. Il suo ex compagno, Jenson Button, è fiducioso che si tratti di una fase passeggera, pur riconoscendo che rappresenta uno dei momenti più complessi nella brillante carriera di Hamilton.

