﻿
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

Antonelli Notizie Oggi: La FIA annuncia la decisione in merito alla sua indagine

Antonelli Notizie Oggi: La FIA annuncia la decisione in merito alla sua indagine

Gianluca Cosentino
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di venerdì 22° novembre 2025 in Formula 1.

Kimi Antonelli Oggi: UFFICIALE - La FIA annuncia la DECISIONE sull'indagine sulla Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli F1: Juan Pablo Montoya mette in luce il potenziale inespresso dell'italiano alla Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: riceve GRANDI novità sul suo futuro grazie alla Red Bull. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: emette un AVVISO PERICOLOSO per il GP di Las Vegas. LEGGI DI PIÙ

Latest News

Ferrari Notizie Oggi: Hamilton risponde; Risultato umiliante; Leclerc esplode
F1 Ferrari Oggi

Ferrari Notizie Oggi: Hamilton risponde; Risultato umiliante; Leclerc esplode

  • Oggi 13:23
Antonelli Notizie Oggi: La FIA annuncia la decisione in merito alla sua indagine
F1 Antonelli Oggi

Antonelli Notizie Oggi: La FIA annuncia la decisione in merito alla sua indagine

  • Oggi 13:20
F1 Notizie Oggi: Risultati FP3 e qualifiche; griglia e programma per il GP di Las Vegas
F1 Oggi

F1 Notizie Oggi: Risultati FP3 e qualifiche; griglia e programma per il GP di Las Vegas

  • Oggi 13:18
Griglia di partenza del GP di Las Vegas con penalità incluse
Gran Premio di Las Vegas

Griglia di partenza del GP di Las Vegas con penalità incluse

  • Oggi 13:14
UFFICIALE: La FIA annuncia la DECISIONE sull'indagine su Kimi Antonelli e la Mercedes
Mercedes

UFFICIALE: La FIA annuncia la DECISIONE sull'indagine su Kimi Antonelli e la Mercedes

  • Oggi 07:43
Sainz travolge Hamilton; Norris conquista la pole nelle qualifiche del GP di Las Vegas
Gran Premio di Las Vegas

Sainz travolge Hamilton; Norris conquista la pole nelle qualifiche del GP di Las Vegas

  • Oggi 06:29
Più notizie

Molto letto

La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes

La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes

  • 3 novembre
 Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1

Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1

  • 6 novembre
 L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton

L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton

  • 3 novembre
 L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.

L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.

  • 6 novembre
 Leclerc sottolinea il GRANDE contributo di Hamilton alla Ferrari

Leclerc sottolinea il GRANDE contributo di Hamilton alla Ferrari

  • 3 novembre
 Hamilton rivela la scena STRACCIANTE accaduta a casa dopo la morte di Roscoe

Hamilton rivela la scena STRACCIANTE accaduta a casa dopo la morte di Roscoe

  • 6 novembre

