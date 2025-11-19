Kimi Antonelli riceve GRANDI notizie sul suo futuro grazie alla Red Bull

Andrea Kimi Antonelli ha ricevuto una notizia entusiasmante per il suo futuro in Formula 1, grazie alla Red Bull Racing.

Ben Hodkinston, responsabile di RBPT, ha spiegato durante il podcast The Inside Track che “è probabile che Mercedes offra prestazioni interessanti nel 2026: si tratta di una realtà solida, fatta di persone competenti e con un bagaglio di esperienza notevole.

"Ritengo infatti che gran parte dell’unità di alimentazione sia simile a quella attuale, benché abbiano avviato i test con largo anticipo rispetto a noi, assicurandosi così un vantaggio importante.”

Correlato: Kimi Antonelli MINACCIA George Russell: "Non voglio essere come lui, voglio essere migliore"

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!