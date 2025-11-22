La FIA ha annunciato la sua decisione in merito all'indagine su Mercedes e Andrea Kimi Antonelli dopo le qualifiche del Gran Premio di Las Vegas.

L'organo di governo ha annunciato la sua decisione in merito a una possibile sanzione per un problema logistico che ha interessato la squadra tedesca in un comunicato: "Decisione: non verranno intraprese ulteriori azioni. Motivazione: i commissari hanno ascoltato il rappresentante del team Car 12 (Kimi Antonelli).

"Sebbene la FIA non abbia ricevuto la scheda di configurazione elettronicamente entro i termini stabiliti, la squadra è stata in grado di dimostrare, con soddisfazione dei commissari e tramite copie delle relative e-mail, che la scheda era stata inviata al dipartimento FIA competente, ma che a causa di un problema di sicurezza informatica non era stata ricevuta entro la scadenza stabilita", hanno spiegato.

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

