Charles Leclerc e la Ferrari hanno vissuto una FP3 complicata a Las Vegas, con il monegasco che ha chiuso solo in 15ª posizione in una sessione segnata da condizioni estreme. Lewis Hamilton, invece, è riuscito a restare nella parte alta della classifica, ottenendo un solido quinto posto dietro ad Albon e Hadjar.

Brillante la prestazione di Kimi Antonelli, che ha confermato la sua velocità entrando nella Top 10 e mostrando grande adattamento al tracciato americano. In testa si è imposto George Russell con un 1:34.054, davanti a Max Verstappen di 0.227 secondi.

Più indietro le McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri sono scivolati in fondo alla classifica senza poter migliorare nei minuti finali. Nel resto della Top 10 figurano Lawson, Stroll, Alonso e Gasly, mentre Carlos Sainz ha concluso 12°. Franco Colapinto ha chiuso 16°.

GP di Las Vegas 2025: FP3

Posizione Pilota 1 George Russell 2 Max Verstappen 3 Alexander Albon 4 Isack Hadjar 5 Lewis Hamilton 6 Kimi Antonelli 7 Liam Lawson 8 Lance Stroll 9 Fernando Alonso 10 Pierre Gasly 11 Oliver Bearman 12 Carlos Sainz 13 Gabriel Bortoleto 14 Esteban Ocon 15 Charles Leclerc 16 Franco Colapinto 17 Nico Hulkenberg 18 Yuki Tsunoda 19 Oscar Piastri 20 Lando Norris

Correlato: Leclerc sorprende la McLaren nelle FP1 del GP di Las Vegas

Cosa è successo nelle FP1 del GP di Las Vegas?

Carlos Sainz è riuscito a battere entrambe le McLaren nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas. Charles Leclerc si è classificato primo con un tempo sul giro di 1:34.802, precedendo Alex Albon di 0,166 secondi.

Alle loro si sono classificati Yuki Tsunoda, Max Verstappen e Carlos Sainz. Lo spagnolo ha preceduto Lando Norris, Isack Hadjar, Oscar Piastri, George Russell e Kimi Antonelli.

Lewis Hamilton ha concluso 11°, appena fuori dalla top 10, con Fernando Alonso 14° e Franco Colapinto in coda.

GP di Las Vegas 2025: FP1

Posizione Pilota 1 Charles Leclerc 2 Alexander Albon 3 Yuki Tsunoda 4 Max Verstappen 5 Carlos Sainz 6 Lando Norris 7 Isack Hadjar 8 Oscar Piastri 9 George Russell 10 Kimi Antonelli 11 Lewis Hamilton 12 Pierre Gasly 13 Liam Lawson 14 Fernando Alonso 15 Lance Stroll 16 Oliver Bearman 17 Esteban Ocon 18 Nico Hulkenberg 19 Gabriel Bortoleto 20 Franco Colapinto

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!