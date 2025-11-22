close global

﻿
A Mercedes logo background with Norris, Antonelli and Leclerc edited in front of it

Antonelli P6 mentre la McLaren subisce un DISASTRO nelle FP3 del GP di Las Vegas

Gianluca Cosentino

Gianluca Cosentino
A Mercedes logo background with Norris, Antonelli and Leclerc edited in front of it

Charles Leclerc e la Ferrari hanno vissuto una FP3 complicata a Las Vegas, con il monegasco che ha chiuso solo in 15ª posizione in una sessione segnata da condizioni estreme. Lewis Hamilton, invece, è riuscito a restare nella parte alta della classifica, ottenendo un solido quinto posto dietro ad Albon e Hadjar.

Brillante la prestazione di Kimi Antonelli, che ha confermato la sua velocità entrando nella Top 10 e mostrando grande adattamento al tracciato americano. In testa si è imposto George Russell con un 1:34.054, davanti a Max Verstappen di 0.227 secondi.

Più indietro le McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri sono scivolati in fondo alla classifica senza poter migliorare nei minuti finali. Nel resto della Top 10 figurano Lawson, Stroll, Alonso e Gasly, mentre Carlos Sainz ha concluso 12°. Franco Colapinto ha chiuso 16°.

GP di Las Vegas 2025: FP3

Posizione Pilota
1George Russell
2Max Verstappen
3Alexander Albon
4Isack Hadjar
5Lewis Hamilton
6Kimi Antonelli
7Liam Lawson
8Lance Stroll
9Fernando Alonso
10Pierre Gasly
11Oliver Bearman
12Carlos Sainz
13Gabriel Bortoleto
14Esteban Ocon
15Charles Leclerc
16Franco Colapinto
17Nico Hulkenberg
18Yuki Tsunoda
19Oscar Piastri
20Lando Norris

Correlato: Leclerc sorprende la McLaren nelle FP1 del GP di Las Vegas

Cosa è successo nelle FP1 del GP di Las Vegas?

Carlos Sainz è riuscito a battere entrambe le McLaren nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas. Charles Leclerc si è classificato primo con un tempo sul giro di 1:34.802, precedendo Alex Albon di 0,166 secondi.

Alle loro si sono classificati Yuki Tsunoda, Max Verstappen e Carlos Sainz. Lo spagnolo ha preceduto Lando Norris, Isack Hadjar, Oscar Piastri, George Russell e Kimi Antonelli.

Lewis Hamilton ha concluso 11°, appena fuori dalla top 10, con Fernando Alonso 14° e Franco Colapinto in coda.

GP di Las Vegas 2025: FP1

Posizione Pilota
1Charles Leclerc
2Alexander Albon
3Yuki Tsunoda
4Max Verstappen
5Carlos Sainz
6Lando Norris
7Isack Hadjar
8Oscar Piastri
9George Russell
10Kimi Antonelli
11Lewis Hamilton
12Pierre Gasly
13Liam Lawson
14Fernando Alonso
15Lance Stroll
16Oliver Bearman
17Esteban Ocon
18Nico Hulkenberg
19Gabriel Bortoleto
20Franco Colapinto

