Antonelli P6 mentre la McLaren subisce un DISASTRO nelle FP3 del GP di Las Vegas
Charles Leclerc e la Ferrari hanno vissuto una FP3 complicata a Las Vegas, con il monegasco che ha chiuso solo in 15ª posizione in una sessione segnata da condizioni estreme. Lewis Hamilton, invece, è riuscito a restare nella parte alta della classifica, ottenendo un solido quinto posto dietro ad Albon e Hadjar.
Brillante la prestazione di Kimi Antonelli, che ha confermato la sua velocità entrando nella Top 10 e mostrando grande adattamento al tracciato americano. In testa si è imposto George Russell con un 1:34.054, davanti a Max Verstappen di 0.227 secondi.
Più indietro le McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri sono scivolati in fondo alla classifica senza poter migliorare nei minuti finali. Nel resto della Top 10 figurano Lawson, Stroll, Alonso e Gasly, mentre Carlos Sainz ha concluso 12°. Franco Colapinto ha chiuso 16°.
GP di Las Vegas 2025: FP3
|Posizione
|Pilota
|1
|George Russell
|2
|Max Verstappen
|3
|Alexander Albon
|4
|Isack Hadjar
|5
|Lewis Hamilton
|6
|Kimi Antonelli
|7
|Liam Lawson
|8
|Lance Stroll
|9
|Fernando Alonso
|10
|Pierre Gasly
|11
|Oliver Bearman
|12
|Carlos Sainz
|13
|Gabriel Bortoleto
|14
|Esteban Ocon
|15
|Charles Leclerc
|16
|Franco Colapinto
|17
|Nico Hulkenberg
|18
|Yuki Tsunoda
|19
|Oscar Piastri
|20
|Lando Norris
Correlato: Leclerc sorprende la McLaren nelle FP1 del GP di Las Vegas
Cosa è successo nelle FP1 del GP di Las Vegas?
Carlos Sainz è riuscito a battere entrambe le McLaren nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas. Charles Leclerc si è classificato primo con un tempo sul giro di 1:34.802, precedendo Alex Albon di 0,166 secondi.
Alle loro si sono classificati Yuki Tsunoda, Max Verstappen e Carlos Sainz. Lo spagnolo ha preceduto Lando Norris, Isack Hadjar, Oscar Piastri, George Russell e Kimi Antonelli.
Lewis Hamilton ha concluso 11°, appena fuori dalla top 10, con Fernando Alonso 14° e Franco Colapinto in coda.
GP di Las Vegas 2025: FP1
|Posizione
|Pilota
|1
|Charles Leclerc
|2
|Alexander Albon
|3
|Yuki Tsunoda
|4
|Max Verstappen
|5
|Carlos Sainz
|6
|Lando Norris
|7
|Isack Hadjar
|8
|Oscar Piastri
|9
|George Russell
|10
|Kimi Antonelli
|11
|Lewis Hamilton
|12
|Pierre Gasly
|13
|Liam Lawson
|14
|Fernando Alonso
|15
|Lance Stroll
|16
|Oliver Bearman
|17
|Esteban Ocon
|18
|Nico Hulkenberg
|19
|Gabriel Bortoleto
|20
|Franco Colapinto
