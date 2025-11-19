Montoya ha detto cosa pensano TUTTI di Antonelli alla Mercedes
Montoya ha detto cosa pensano TUTTI di Antonelli alla Mercedes
Juan Pablo Montoya ha elogiato il talento straordinario mostrato da Andrea Kimi Antonelli, definendolo il miglior giovane pilota della griglia.
Dopo il Gran Premio in Brasile, l’italiano ha messo in luce, per la prima volta in questa stagione, la capacità di imporsi come punto di riferimento all’interno della scuderia Mercedes, arrivando perfino a superare George Russell. Queste prestazioni hanno spinto il colombiano a parlare con entusiasmo delle qualità di Antonelli, sottolineando come il pilota stia rapidamente emergendo nel panorama della Formula 1.
"Antonelli ha dimostrato in Brasile quanto Toto Wolff ci ripete da tempo sul suo potenziale", ha dichiarato Montoya in un'intervista per PokerStrategy. "Durante l’intero weekend è riuscito a superare Russell, anche se con margine ridotto, dimostrando di avere quella marcia in più che lo porta sempre a prevalere."
Fino a quando vale il contratto di Kimi Antonelli in Mercedes?
Andrea Kimi Antonelli ha recentemente visto prorogato il suo contratto con Mercedes nonostante i numerosi rumor emersi dopo la sua prima stagione in Formula 1. La scuderia tedesca ha infatti confermato che il pilota italiano continuerà a correre con loro nel Mondiale 2026, mantenendo al suo fianco George Russell. Questa estensione, che garantisce a Antonelli un contratto valido fino alla fine del 2026, ribadisce la forte fiducia che Toto Wolff e il team ripongono nel suo talento eccezionale al volante.
Nonostante un periodo di incertezza dovuto a una serie di risultati altalenanti nel 2025 e alle speculazioni riguardanti un eventuale ingaggio di Max Verstappen, la scuderia ha posto fine a tutte le voci negative estendendo il legame con il giovane pilota, confermando così il suo ruolo centrale nella squadra.
