Kimi Antonelli lancia un'ALLARME DI PERICOLO per il GP di Las Vegas

Andrea "Kimi" Antonelli ha lanciato un messaggio forte al resto della griglia di partenza della Formula 1 in vista del prossimo Gran Premio di Las Vegas.

Il pilota italiano ha parlato alla stampa prima dell'inizio del weekend in Nevada e questo è ciò che ha dichiarato: "Las Vegas è un'opportunità unica e non vedo l'ora di coglierla.

"Sono migliorato costantemente e il secondo posto in Brasile è stato una grande spinta. Su una pista come questa, tutto può succedere. Sono pronto ad andare oltre il podio.

"Quando tutto è allineato, vincere non è solo un sogno. Stiamo giocando in modo intelligente, senza dare nulla per scontato", ha aggiunto.

Perché Kimi Antonelli è definito il "nuovo Max Verstappen"?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli trae ispirazione da una solida tradizione motoristica: suo padre Marco, ex pilota e proprietario della AKM Motorsport—una squadra attiva nel Campionato Italiano di F4—ha sempre incoraggiato il figlio. Iniziata a soli sette anni sulle piste dei kart, la sua carriera ha subito preso una piega brillante quando, poco dopo, ha vinto la Gran Finale Internazionale EasyKart. Successivamente, Antonelli ha affinato le sue capacità partecipando alla serie WSK, ottenendo nel 2018 importanti vittorie alla finale della WSK Champions Cup 60 Mini e alla finale internazionale della Copa ROK; l’anno seguente ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, classificandosi quinto nel suo debutto al Campionato Mondiale FIA, un risultato che ha attirato l’attenzione di Toto Wolff e lo ha portato a entrare a far parte della Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 Antonelli ha fatto il salto ai monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi; sebbene la sua stagione italiana gli abbia garantito diversi podi, è stato negli Emirati che si è distinto davvero, aggiudicandosi due vittorie e concludendo al terzo posto in classifica. L’anno successivo è tornato in Italia dominando il campionato con 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare, replicando lo stesso successo nella serie ADAC F4 con nove vittorie e dodici podi. Questi trionfi hanno spianato la strada per il suo ingresso nella Formula 1, dove oggi condivide la griglia insieme a nomi di spicco come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

