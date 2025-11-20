F1 Andrea Kimi Antonelli Oggi: Piano SINISTRO di Mercedes; Cosa cambierà in Mercedes con la cessione del team
F1 Andrea Kimi Antonelli Oggi: Piano SINISTRO di Mercedes; Cosa cambierà in Mercedes con la cessione del team
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di giovedì 20° novembre 2025 in Formula 1.
Juan Pablo Montoya ha evidenziato uno dei principali effetti del recente miglioramento di Andrea Kimi Antonelli, sottolineando come la Mercedes intenda sfruttare appieno questo potenziale. LEGGI DI PIÙ
Toto Wolff si appresta a cedere una parte delle sue azioni in Mercedes, un’operazione che potrebbe inaspettatamente modificare l’equilibrio della scuderia. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli F1: Juan Pablo Montoya mette in luce il potenziale inespresso dell'italiano alla Mercedes. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli oggi: riceve GRANDI novità sul suo futuro grazie alla Red Bull. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli oggi: emette un AVVISO PERICOLOSO per il GP di Las Vegas. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Andrea Kimi Antonelli Oggi: Piano SINISTRO di Mercedes; Cosa cambierà in Mercedes con la cessione del team
- 38 minuti fa
Il BENEFICIO del GP di Las Vegas che nessun'altra gara di F1 ha
- Oggi 17:00
Antonelli è a rischio? Ecco cosa cambierà in Mercedes con la cessione del team.
- Oggi 15:00
Il motivo preoccupante per cui la F1 aspetta URGENTEMENTE che Hamilton abbia successo alla Ferrari
- Oggi 14:00
Montoya punta il dito contro un piano SINISTRO di Mercedes con Antonelli e Russell
- Oggi 13:00
Programmi TV in diretta e canali per il GP di Las Vegas
- Oggi 12:00
Molto letto
La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes
- 3 novembre
Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1
- 6 novembre
L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton
- 3 novembre
L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.
- 6 novembre
Leclerc sottolinea il GRANDE contributo di Hamilton alla Ferrari
- 3 novembre
Hamilton rivela la scena STRACCIANTE accaduta a casa dopo la morte di Roscoe
- 6 novembre