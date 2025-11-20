Montoya punta il dito contro un piano SINISTRO di Mercedes con Antonelli e Russell

Juan Pablo Montoya ha evidenziato uno dei principali effetti del recente miglioramento di Andrea Kimi Antonelli, sottolineando come la Mercedes intenda sfruttare appieno questo potenziale.

Dopo la gara in Brasile, Antonelli ha dimostrato, per la prima volta in stagione, di possedere la qualità necessaria per diventare il pilota di riferimento della scuderia, arrivando addirittura a superare George Russell.

"Credo che la Mercedes miri a una vera battaglia tra Kimi Antonelli e George Russell per la vetta nella prossima stagione", ha dichiarato Montoya per PokerStrategy.

Ha infine aggiunto che sarà interessante osservare la reazione di Russell, visto che è da molto tempo raro vedere un compagno di squadra superarlo.

Fino a quando è valido il contratto di Kimi Antonelli in Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recentemente ottenuto un rinnovo contrattuale con la Mercedes, nonostante le voci che avevano caratterizzato la sua prima stagione in Formula 1. La scuderia tedesca ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre nel Campionato Mondiale 2026, rimanendo affiancato a George Russell.

Ciò significa che, almeno fino alla fine del 2026, Antonelli è confermato, e l'estensione di un anno ribadisce la fiducia che Toto Wolff e il team ripongono nel suo talento. Sebbene la continuità fosse messa in discussione a causa di alcuni risultati altalenanti nel 2025 e delle speculazioni riguardo all'ingaggio di Max Verstappen, questo rinnovo ha definitivamente messo a tacere ogni dubbio.

